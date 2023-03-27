Свято 27 березня: що сьогодні краще не робити, щоб не було лиха
27 березня за православною традицією вшановуються пам'ять Святого Венедикта Нурсійського, який був родоначальником західного чернечого руху. Також сьогодні шанують образ Пресвятої Богородиці "Феодорівської". Цей день в народі називають Венедиктів день, Федір-скотник, і має він особливі традиції й заборони.
Що можна і не можна робити, які прикмети і в кого день ангела - дізнайтеся в матеріалі Styler нижче.
Традиції цього дня, що можна робити
В цей день варто помолитися дивотворній Феодорівській іконі Божої Матері, яка здавна шанується вірянами як заступниця сімейного добробуту, народження і виховання дітей, а також допомагає у важких пологах.
Цього дня вшановують домашню худобу, доглядають за тваринами. На цей період припадає линька тварин, тому їх ретельно чистили, заговорювали від неспокою і від лихого ока.
Наші предки в цей день лікували "дитячий переляк". Вірили, якщо дитина боїться залишатися одна, кричить по ночах, ховається під ліжком, то потрібно заговорити воду і нею умити дитя.
Також вірили, що чим більш радісно і весело проведеш цей день, тим щасливіше буде твоє життя.
Що заборонено робити в цей день
- Не слід лаятися, особливо на кладовищах, могилах і біля храмів. Це вважається великим гріхом.
- Працювати не забороняється, але важка фізична праця 27 березня небажана.
- Не рекомендується в цей день починати нові справи. Успіху в них не буде.
- Не можна брати в руки ніж або інший гострий предмет, бо накличете на всю сім’ю нещастя та сильні сварки.
- Цього дня по можливості намагайтеся не дивитися в дзеркало. Особливо це стосується людей похилого віку.
- Не можна полювати, брати в руки зброю, колоти дрова і точити ножі - це до нещастя.
Прикмети на Федора
- Якщо 27 мороз, то холодно буде ще тиждень.
- Якщо будуть дощі з громом, то літо буде спекотним та сухим.
- Хмари швидко і високо пливуть - до гарної погоди.
- Туман в цей день - до непогожого літа.
- Якщо буде сонячна погода, то невдовзі прийде похолодання.
День ангела святкують:
Бенедикт, Роман, Ростислав.
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