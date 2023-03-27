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Праздник 27 марта: что сегодня лучше не делать, чтобы не было беды

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Понедельник 27 марта 2023 06:00
Праздник 27 марта: что сегодня лучше не делать, чтобы не было беды Какой праздник 27 марта (фото: pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

27 марта по православной традиции чествуют память Святого Венедикта Нурсийского, который был родоначальником западного монашеского движения. Также сегодня чтят образ Пресвятой Богородицы "Феодоровской". Этот день в народе называют Венедиктов день, Федор-Скотник, и имеет он особые традиции и запреты.

Что можно и нельзя делать, какие приметы и у кого день ангела - узнайте в материале Styler ниже.

Традиции этого дня, что можно делать

В этот день стоит помолиться чудотворной Феодоровской иконе Божией Матери, которая издавна почитается верующими как покровительница семейного благополучия, рождения и воспитания детей, а также помогает в трудных родах.

В этот день почитают домашний скот, ухаживают за животными. На этот период приходится линька животных, поэтому их тщательно чистили, заговаривали от беспокойства и злого глаза.

Наши предки в этот день лечили "детский испуг". Верили, если ребенок боится оставаться один, кричит по ночам, прячется под кроватью, то нужно заговорить воду и ею умыть ребенка.

Также верили, что чем радостнее и веселее проведешь этот день, тем счастливее будет твоя жизнь.

Что запрещено делать в этот день

  • Не следует ругаться, особенно на кладбищах, могилах и возле храмов. Это считается большим грехом.
  • Работать не запрещается, но тяжелый физический труд 27 марта нежелателен.
  • Не рекомендуется в этот день начинать новые дела. Удачи у них не будет.
  • Нельзя брать в руки нож или другой острый предмет, потому что назовете на всю семью несчастья и сильные ссоры.
  • В этот день по возможности старайтесь не смотреть в зеркало. Особенно это касается пожилых людей.
  • Нельзя охотиться, брать в руки оружие, колоть дрова и точить ножи - это к несчастью.

Приметы на Федора

  • Если 27 мороз, то холодно будет еще неделю.
  • Если будет дождь с громом, то лето будет жарким и сухим.
  • Облака быстро и высоко плывут - к хорошей погоде.
  • Туман в этот день - к ненастному лету.
  • Если будет солнечная погода, то скоро придет похолодание.

День ангела празднуют:

Бенедикт, Роман, Ростислав.

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