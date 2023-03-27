Праздник 27 марта: что сегодня лучше не делать, чтобы не было беды
27 марта по православной традиции чествуют память Святого Венедикта Нурсийского, который был родоначальником западного монашеского движения. Также сегодня чтят образ Пресвятой Богородицы "Феодоровской". Этот день в народе называют Венедиктов день, Федор-Скотник, и имеет он особые традиции и запреты.
Что можно и нельзя делать, какие приметы и у кого день ангела - узнайте в материале Styler ниже.
Традиции этого дня, что можно делать
В этот день стоит помолиться чудотворной Феодоровской иконе Божией Матери, которая издавна почитается верующими как покровительница семейного благополучия, рождения и воспитания детей, а также помогает в трудных родах.
В этот день почитают домашний скот, ухаживают за животными. На этот период приходится линька животных, поэтому их тщательно чистили, заговаривали от беспокойства и злого глаза.
Наши предки в этот день лечили "детский испуг". Верили, если ребенок боится оставаться один, кричит по ночам, прячется под кроватью, то нужно заговорить воду и ею умыть ребенка.
Также верили, что чем радостнее и веселее проведешь этот день, тем счастливее будет твоя жизнь.
Что запрещено делать в этот день
- Не следует ругаться, особенно на кладбищах, могилах и возле храмов. Это считается большим грехом.
- Работать не запрещается, но тяжелый физический труд 27 марта нежелателен.
- Не рекомендуется в этот день начинать новые дела. Удачи у них не будет.
- Нельзя брать в руки нож или другой острый предмет, потому что назовете на всю семью несчастья и сильные ссоры.
- В этот день по возможности старайтесь не смотреть в зеркало. Особенно это касается пожилых людей.
- Нельзя охотиться, брать в руки оружие, колоть дрова и точить ножи - это к несчастью.
Приметы на Федора
- Если 27 мороз, то холодно будет еще неделю.
- Если будет дождь с громом, то лето будет жарким и сухим.
- Облака быстро и высоко плывут - к хорошей погоде.
- Туман в этот день - к ненастному лету.
- Если будет солнечная погода, то скоро придет похолодание.
День ангела празднуют:
Бенедикт, Роман, Ростислав.
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