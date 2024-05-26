Свято 26 травня: що можна і не можна робити, аби не було біди

Що не можна робити 26 травня

Цей день є часом для роздумів, духовного віддання та мирного відпочинку.

Ось деякі рекомендації про те, що краще уникати робити сьогодні:

уникайте шумних вечірок та розваг

подаруйте доброту та підтримку іншим, особливо тим, хто може потребувати вашої допомоги

уникайте суперечок та конфліктних ситуацій

не можна прибирати в будинку після заходу сонця.

Натомість відвідайте церкву та візьміть участь у релігійних обрядах та молитвах. Зокрема попросіть у святої Гликерії допомоги в сімейних справах та захисту від хвороб.

Народні прикмети та традиції на 26 травня

Народне свято 26 травня називається Карп-корополов, Коропів день, Лукерія-комарниця (через багато прикмет, пов'язаних з комарами).

В цей день наші предки спостерігали за природою, аби передбачити погоду та врожай.

Прикмети щодо комарів та мошок:

вбивство комара - чекайте, що їх стане ще більше

відсутність комарів означає малий врожай трави та вівса

якщо комарів мало, до кінця місяця дощу не буде

багато комарів - до хорошої погоди

багато мошок - восени буде багатий урожай грибів

багато комарів до 26 травня - у сезоні буде багато грибів

Прикмети щодо польоту птахів:

птахи співають до світанку - очікуйте дощу

часті польоти стрижів та ластівок - до потепління

Прикмети щодо погоди:

якщо цього дня йде дощ, літо буде дощовим

бджоли вилетіли рано вранці - до сонячної погоди

грозові хмари на горизонті - завтра буде гарна погода

Існувало повір'я, що 26 травня краще не купатися у водоймах, щоб уникнути нещастя.

Також наші предки вважали, що не варто сіяти на городах, бо розсада не вродить.

Традиційно 26 травня прибирали в домі і викидали непотрібні речі. Також збирали цілющі трави.

У кого сьогодні день ангела

Сьогодні іменини святкують: Іван, Карпо, Георгій, Філіп та Олена.