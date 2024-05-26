Праздник 26 мая: что можно и нельзя делать, чтобы не было беды

26 мая православные в Украине и мире отмечают праздник апостолов Карпа и Алфея, память мучеников Аверкия с Еленой и праздник восстановления Михайловского Златоверхого Собора.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных традициях и запретах этого дня, а также о приметах и кто сегодня отмечает День ангела.
Этот день является временем для размышлений, духовных преданий и мирного отдыха.
Вот некоторые рекомендации о том, что лучше избегать делать сегодня:
В свою очередь посетите церковь и примите участие в религиозных обрядах и молитвах. В частности, попросите у святой Гликерии помощи в семейных делах и защиты от болезней.
Народный праздник 26 мая называется Карп-корополов, Карпов день, Лукерия-комарница (из-за многих примет, связанных с комарами).
В этот день наши предки наблюдали за природой.
Приметы про комаров и мошек:
Приметы про птиц:
Приметы про погоду:
Существовало поверье, что 26 мая лучше не купаться в водоемах, чтобы избежать несчастья.
Также наши предки считали, что не стоит сеять на огородах, потому что рассада не уродит.
Традиционно 26 мая убирали в доме и выбрасывали ненужные вещи. Также собирали целебные травы.
Сегодня именины празднуют: Иван, Карп, Георгий, Филипп и Елена.
Кстати, держите церковный календарь праздников на июнь.
При написании материала были использованы источники: сайт ПЦУ, Церковный календарь УПЦ.