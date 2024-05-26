Праздник 26 мая: что можно и нельзя делать, чтобы не было беды

Что нельзя делать 26 мая

Этот день является временем для размышлений, духовных преданий и мирного отдыха.

Вот некоторые рекомендации о том, что лучше избегать делать сегодня:

избегайте шумных вечеринок и развлечений

подарите доброту и поддержку другим, особенно тем, кто может нуждаться в вашей помощи

избегайте споров и конфликтных ситуаций

нельзя убирать в доме после заката.

В свою очередь посетите церковь и примите участие в религиозных обрядах и молитвах. В частности, попросите у святой Гликерии помощи в семейных делах и защиты от болезней.

Народные приметы и традиции на 26 мая

Народный праздник 26 мая называется Карп-корополов, Карпов день, Лукерия-комарница (из-за многих примет, связанных с комарами).

В этот день наши предки наблюдали за природой.

Приметы про комаров и мошек:

убийство комара - ждите, что их станет еще больше

отсутствие комаров означает малый урожай травы и овса

если комаров мало, до конца месяца дождя не будет

много комаров - к хорошей погоде

много мошек - осенью будет богатый урожай грибов

много комаров до 26 мая - в сезоне будет много грибов

Приметы про птиц:

птицы поют до рассвета - ждите дождя

частые полеты стрижей и ласточек - к потеплению

Приметы про погоду:

если в этот день идет дождь, то лето будет дождливым

пчелы вылетели рано утром - к солнечной погоде

грозовые облака на горизонте - завтра будет хорошая погода

Существовало поверье, что 26 мая лучше не купаться в водоемах, чтобы избежать несчастья.

Также наши предки считали, что не стоит сеять на огородах, потому что рассада не уродит.

Традиционно 26 мая убирали в доме и выбрасывали ненужные вещи. Также собирали целебные травы.

У кого сегодня день ангела

Сегодня именины празднуют: Иван, Карп, Георгий, Филипп и Елена.