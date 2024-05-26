Свято 26 травня: що можна і не можна робити, аби не було біди
26 травня православні в Україні та світі відзначають свято апостолів Карпа й Алфея, пам'ять мучеників Аверкія з Оленою і свято відновлення Михайлівського Золотоверхого Собору.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні традиції і заборони цього дня, а також про прикмети і хто сьогодні відзначає День ангела.
Що не можна робити 26 травня
Цей день є часом для роздумів, духовного віддання та мирного відпочинку.
Ось деякі рекомендації про те, що краще уникати робити сьогодні:
- уникайте шумних вечірок та розваг
- подаруйте доброту та підтримку іншим, особливо тим, хто може потребувати вашої допомоги
- уникайте суперечок та конфліктних ситуацій
- не можна прибирати в будинку після заходу сонця.
Натомість відвідайте церкву та візьміть участь у релігійних обрядах та молитвах. Зокрема попросіть у святої Гликерії допомоги в сімейних справах та захисту від хвороб.
Народні прикмети та традиції на 26 травня
Народне свято 26 травня називається Карп-корополов, Коропів день, Лукерія-комарниця (через багато прикмет, пов'язаних з комарами).
В цей день наші предки спостерігали за природою, аби передбачити погоду та врожай.
Прикмети щодо комарів та мошок:
- вбивство комара - чекайте, що їх стане ще більше
- відсутність комарів означає малий врожай трави та вівса
- якщо комарів мало, до кінця місяця дощу не буде
- багато комарів - до хорошої погоди
- багато мошок - восени буде багатий урожай грибів
- багато комарів до 26 травня - у сезоні буде багато грибів
Прикмети щодо польоту птахів:
- птахи співають до світанку - очікуйте дощу
- часті польоти стрижів та ластівок - до потепління
Прикмети щодо погоди:
- якщо цього дня йде дощ, літо буде дощовим
- бджоли вилетіли рано вранці - до сонячної погоди
- грозові хмари на горизонті - завтра буде гарна погода
Існувало повір'я, що 26 травня краще не купатися у водоймах, щоб уникнути нещастя.
Також наші предки вважали, що не варто сіяти на городах, бо розсада не вродить.
Традиційно 26 травня прибирали в домі і викидали непотрібні речі. Також збирали цілющі трави.
У кого сьогодні день ангела
Сьогодні іменини святкують: Іван, Карпо, Георгій, Філіп та Олена.
До речі, тримайте церковний календар свят на червень.
Під час написання матеріалу було використано джерела: сайт ПЦУ, Церковний календар УПЦ.