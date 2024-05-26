Праздник 26 мая: что можно и нельзя делать, чтобы не было беды
26 мая православные в Украине и мире отмечают праздник апостолов Карпа и Алфея, память мучеников Аверкия с Еленой и праздник восстановления Михайловского Златоверхого Собора.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных традициях и запретах этого дня, а также о приметах и кто сегодня отмечает День ангела.
Что нельзя делать 26 мая
Этот день является временем для размышлений, духовных преданий и мирного отдыха.
Вот некоторые рекомендации о том, что лучше избегать делать сегодня:
- избегайте шумных вечеринок и развлечений
- подарите доброту и поддержку другим, особенно тем, кто может нуждаться в вашей помощи
- избегайте споров и конфликтных ситуаций
- нельзя убирать в доме после заката.
В свою очередь посетите церковь и примите участие в религиозных обрядах и молитвах. В частности, попросите у святой Гликерии помощи в семейных делах и защиты от болезней.
Народные приметы и традиции на 26 мая
Народный праздник 26 мая называется Карп-корополов, Карпов день, Лукерия-комарница (из-за многих примет, связанных с комарами).
В этот день наши предки наблюдали за природой.
Приметы про комаров и мошек:
- убийство комара - ждите, что их станет еще больше
- отсутствие комаров означает малый урожай травы и овса
- если комаров мало, до конца месяца дождя не будет
- много комаров - к хорошей погоде
- много мошек - осенью будет богатый урожай грибов
- много комаров до 26 мая - в сезоне будет много грибов
Приметы про птиц:
- птицы поют до рассвета - ждите дождя
- частые полеты стрижей и ласточек - к потеплению
Приметы про погоду:
- если в этот день идет дождь, то лето будет дождливым
- пчелы вылетели рано утром - к солнечной погоде
- грозовые облака на горизонте - завтра будет хорошая погода
Существовало поверье, что 26 мая лучше не купаться в водоемах, чтобы избежать несчастья.
Также наши предки считали, что не стоит сеять на огородах, потому что рассада не уродит.
Традиционно 26 мая убирали в доме и выбрасывали ненужные вещи. Также собирали целебные травы.
У кого сегодня день ангела
Сегодня именины празднуют: Иван, Карп, Георгий, Филипп и Елена.
Кстати, держите церковный календарь праздников на июнь.
При написании материала были использованы источники: сайт ПЦУ, Церковный календарь УПЦ.