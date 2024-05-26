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Праздник 26 мая: что можно и нельзя делать, чтобы не было беды

Воскресенье 26 мая 2024 06:02
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Праздник 26 мая: что можно и нельзя делать, чтобы не было беды Праздник 26 мая по новому календарю (фото: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

26 мая православные в Украине и мире отмечают праздник апостолов Карпа и Алфея, память мучеников Аверкия с Еленой и праздник восстановления Михайловского Златоверхого Собора.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных традициях и запретах этого дня, а также о приметах и кто сегодня отмечает День ангела.

Что нельзя делать 26 мая

Этот день является временем для размышлений, духовных преданий и мирного отдыха.

Вот некоторые рекомендации о том, что лучше избегать делать сегодня:

  • избегайте шумных вечеринок и развлечений
  • подарите доброту и поддержку другим, особенно тем, кто может нуждаться в вашей помощи
  • избегайте споров и конфликтных ситуаций
  • нельзя убирать в доме после заката.

В свою очередь посетите церковь и примите участие в религиозных обрядах и молитвах. В частности, попросите у святой Гликерии помощи в семейных делах и защиты от болезней.

Народные приметы и традиции на 26 мая

Народный праздник 26 мая называется Карп-корополов, Карпов день, Лукерия-комарница (из-за многих примет, связанных с комарами).

В этот день наши предки наблюдали за природой.

Приметы про комаров и мошек:

  • убийство комара - ждите, что их станет еще больше
  • отсутствие комаров означает малый урожай травы и овса
  • если комаров мало, до конца месяца дождя не будет
  • много комаров - к хорошей погоде
  • много мошек - осенью будет богатый урожай грибов
  • много комаров до 26 мая - в сезоне будет много грибов

Приметы про птиц:

  • птицы поют до рассвета - ждите дождя
  • частые полеты стрижей и ласточек - к потеплению

Приметы про погоду:

  • если в этот день идет дождь, то лето будет дождливым
  • пчелы вылетели рано утром - к солнечной погоде
  • грозовые облака на горизонте - завтра будет хорошая погода

Существовало поверье, что 26 мая лучше не купаться в водоемах, чтобы избежать несчастья.

Также наши предки считали, что не стоит сеять на огородах, потому что рассада не уродит.

Традиционно 26 мая убирали в доме и выбрасывали ненужные вещи. Также собирали целебные травы.

У кого сегодня день ангела

Сегодня именины празднуют: Иван, Карп, Георгий, Филипп и Елена.

Кстати, держите церковный календарь праздников на июнь.

При написании материала были использованы источники: сайт ПЦУ, Церковный календарь УПЦ.

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