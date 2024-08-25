Свято 26 серпня: головні прикмети і заборони дня, у кого день ангела

Свято 26 серпня - завтра православні українці вшановують пам’ять святих мучеників Андріяна і Наталії за новим церковним календарем.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.
Андріян і Наталія жили на початку IV століття в Нікомідії, на території сучасної Туреччини. Їх історія є яскравим прикладом відданості Христу та стійкості у вірі навіть у найскладніші часи.
Андріян, язичник за походженням, служив у війську і займав високу посаду при дворі римського імператора Максіміана Галерія. Він одружився з Наталією, яка була християнкою.
Імператор наказав заарештувати 23 християн, які відмовлялися відректися від своєї віри. Андріян був глибоко вражений їхньою стійкістю та внаслідок цього також прийняв християнство і відкрито сповідав нову віру. Через це його ув’язнили і піддали тортурам.
Коли Наталія дізналася про ув’язнення чоловіка, то одразу пішла до нього у в’язницю, щоб підтримати. Вона залишалася з ним до самої страти, яка відбулася приблизно в 304 році.
Після смерті чоловіка Наталія продовжувала залишатися вірною Христу, попри великі труднощі. За переказами, вона померла біля гробу Андріана, куди часто приходила молитися.
Мученики Адріан і Наталія (зображення: blagovist.church.ua)
Згідно з віруваннями і народним традиціям українців, завтра бажано не робити таке:
Також не рекомендується завтра працювати на городі чи в полі. Вважають, що це може накликати хвороби. Окрім цього, 26 серпня радять відмовитися від шкідливої їжі, інакше в майбутньому вас можуть чекати фінансові проблеми.
У минулому основними стравами цього дня були кисіль і млинці. Українці готували не лише для своєї родини, а також пригощали всіх нужденних.
Завтра іменини святкують: Георгій, Петро, Віктор, Дмитро, Адріан, Наталія, Марія.
За гороскопом люди, які народилися завтра - Діви.
Окрім церковного свята, завтра є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них:
Раніше ми розказували про Різдво Пресвятої Богородиці 2024 - нова дата, заборони і традиції свята, які обов'язково треба знати.
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Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти "Богослов", УПЦ "Благовіст", Sogodni Svyato, Вікіпедія.