Свято 26 серпня: головні прикмети і заборони дня, у кого день ангела

Яке завтра свято у церковному календарі

Андріян і Наталія жили на початку IV століття в Нікомідії, на території сучасної Туреччини. Їх історія є яскравим прикладом відданості Христу та стійкості у вірі навіть у найскладніші часи.

Андріян, язичник за походженням, служив у війську і займав високу посаду при дворі римського імператора Максіміана Галерія. Він одружився з Наталією, яка була християнкою.

Імператор наказав заарештувати 23 християн, які відмовлялися відректися від своєї віри. Андріян був глибоко вражений їхньою стійкістю та внаслідок цього також прийняв християнство і відкрито сповідав нову віру. Через це його ув’язнили і піддали тортурам.

Коли Наталія дізналася про ув’язнення чоловіка, то одразу пішла до нього у в’язницю, щоб підтримати. Вона залишалася з ним до самої страти, яка відбулася приблизно в 304 році.

Після смерті чоловіка Наталія продовжувала залишатися вірною Христу, попри великі труднощі. За переказами, вона померла біля гробу Андріана, куди часто приходила молитися.

Мученики Адріан і Наталія (зображення: blagovist.church.ua)

Що не можна робити завтра

Згідно з віруваннями і народним традиціям українців, завтра бажано не робити таке:

Лаятися та лихословити

Сваритися або пліткувати

Ходити до лісу наодинці.

Також не рекомендується завтра працювати на городі чи в полі. Вважають, що це може накликати хвороби. Окрім цього, 26 серпня радять відмовитися від шкідливої їжі, інакше в майбутньому вас можуть чекати фінансові проблеми.

Народні прикмети і традиції 26 серпня

Уранці холодно - до морозної, ранньої зими

Ще не опадає листя з дерев - зима буде суворою

На горобині мало ягід - до сухої осені без опадів

Чутно стукіт дятла по дереву - скоро почнеться дощ

Багато грибів у лісі - до хорошої риболовлі.

У минулому основними стравами цього дня були кисіль і млинці. Українці готували не лише для своєї родини, а також пригощали всіх нужденних.

У кого завтра день ангела

Завтра іменини святкують: Георгій, Петро, Віктор, Дмитро, Адріан, Наталія, Марія.

За гороскопом люди, які народилися завтра - Діви.

Які свята ще відзначають в Україні завтра

Окрім церковного свята, завтра є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них: