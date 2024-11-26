Свято 26 листопада: головні прикмети і заборони дня, у кого день ангела

У вівторок 26 листопада церква вшановує пам'ять проповідника Аліпія, стовпника. Також тривають заборони Різдвяного Посту, яких варто дотримуватись для духовного очищення.

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, а також про те, хто сьогодні святкує день ангела.

Яке сьогодні свято у церковному календарі

Преподобний Аліпій Стовпник народився в Адріанополі в Пафлогонії, в 522 році. За переказами з церковних книг, під час народження дитини вся кімната наповнилась Божественним сяйвом, в знак народження нового праведника.

В юнацькому віці, обравши присвятити життя служінню Богові, Аліпій вирушив до Константинополя. Проте святому наснилася свята мучениця Євфимія. За її наказом парубок повернувся додому і збудував храм на місці занедбаного цвинтаря.

Протягом 53 років Аліпій ревно проповідував християнство. Вважають, що за це він отримав від Бога дар зцілювати різноманітні недуги. Однак сам святий провів останні 14 років життя в боротьбі з важкою хворобою, доживши до 118 років.

Що сьогодні не можна робити

Щоб не накликати невдачу, сьогодні не можна:

турбувати і дражнити тварин

ображатись, лихословити та сваритися

вирушати в подорожі

залишатися в боржниках

Народні прикмети і традиції цього дня

Якщо сьогодні сильні морози - зима буде з холодами

26 листопада вітер віє з півночі - до морозів

Цього дня на рослинах іній - в наступному році буде гарний урожай

Вовки виють близько до села - прийде похолодання

Наші пращури цього дня особливо турбувалися про худобу. Вірили, що ритуали, проведені в цей день, допоможуть покращити здоров'я тварин. Іноді для цього випікали печиво у формі коня, з яким обходили двір.

У кого день ангела сьогодні

За новим стилем сьогодні іменини святкують: Василь, Михайло, Георгій, Іван, Данило, Ілля, Назар, Микола, Петро.

Крім цього, за старим стилем 26 листопада день ангела відзначають: Герман, Іван.

Які свята відзначають в світі

26 листопада в світі відзначають такі свята і події: