Праздник 26 ноября: главные приметы и запреты дня, у кого день ангела

Во вторник 26 ноября церковь почитает память проповедника Алипия, столпника. Также продолжаются запреты Рождественского Поста, которые следует соблюдать для духовного очищения.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, а также о том, кто сегодня празднует день ангела.

Какой сегодня праздник в церковном календаре

Преподобный Алипий Столпник родился в Адрианополе в Пафлогонии, в 522 году. По преданию из церковных книг, во время рождения ребенка вся комната наполнилась Божественным сиянием в знак рождения нового праведника.

В юношеском возрасте, выбрав посвятить жизнь служению Богу, Алипий отправился в Константинополь. Однако святому приснилась святая мученица Евфимия. По ее приказу парень вернулся домой и построил храм на месте заброшенного кладбища.

В течение 53 лет Алипий ревностно проповедовал христианство. Считают, что за это он получил от Бога дар исцелять всевозможные недуги. Однако сам святой провел последние 14 лет жизни в борьбе с тяжелой болезнью, дожив до 118 лет.

Что сегодня нельзя делать

Чтобы не навлечь неудачу, сегодня нельзя:

беспокоить и дразнить животных

обижаться, злословить и ссориться

отправляться в путешествия

оставаться в должниках

Народные приметы и традиции этого дня

Если сегодня сильные морозы - зима будет с холодами

26 ноября ветер веет с севера - к морозам

В этот день на растениях иней - в следующем году будет хороший урожай.

Волки воют близко к селу - придет похолодание

Наши предки в этот день особенно беспокоились о скоте. Верили, что ритуалы, проведённые в этот день, помогут улучшить здоровье животных. Иногда для этого выпекали печенье в форме коня, с которым обходили двор.

У кого день ангела сегодня

По новому стилю сегодня именины празднуют: Василий, Михаил, Георгий, Иван, Даниил, Илья, Назар, Николай, Петр.

Кроме этого, по старому стилю 26 ноября день ангела отмечают: Герман, Иоанн.

Какие праздники отмечают в мире

26 ноября в мире отмечают следующие праздники и события: