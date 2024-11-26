ua en ru
Вт, 26 ноября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Праздник 26 ноября: главные приметы и запреты дня, у кого день ангела

Вторник 26 ноября 2024 06:00
UA EN RU
Праздник 26 ноября: главные приметы и запреты дня, у кого день ангела Какой праздник 26 ноября (иллюстративное фото: Pixabay)
Автор: Людмила Рябухіна

Во вторник 26 ноября церковь почитает память проповедника Алипия, столпника. Также продолжаются запреты Рождественского Поста, которые следует соблюдать для духовного очищения.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, а также о том, кто сегодня празднует день ангела.

Какой сегодня праздник в церковном календаре

Преподобный Алипий Столпник родился в Адрианополе в Пафлогонии, в 522 году. По преданию из церковных книг, во время рождения ребенка вся комната наполнилась Божественным сиянием в знак рождения нового праведника.

В юношеском возрасте, выбрав посвятить жизнь служению Богу, Алипий отправился в Константинополь. Однако святому приснилась святая мученица Евфимия. По ее приказу парень вернулся домой и построил храм на месте заброшенного кладбища.

В течение 53 лет Алипий ревностно проповедовал христианство. Считают, что за это он получил от Бога дар исцелять всевозможные недуги. Однако сам святой провел последние 14 лет жизни в борьбе с тяжелой болезнью, дожив до 118 лет.

Что сегодня нельзя делать

Чтобы не навлечь неудачу, сегодня нельзя:

  • беспокоить и дразнить животных
  • обижаться, злословить и ссориться
  • отправляться в путешествия
  • оставаться в должниках

Народные приметы и традиции этого дня

  • Если сегодня сильные морозы - зима будет с холодами
  • 26 ноября ветер веет с севера - к морозам
  • В этот день на растениях иней - в следующем году будет хороший урожай.
  • Волки воют близко к селу - придет похолодание

Наши предки в этот день особенно беспокоились о скоте. Верили, что ритуалы, проведённые в этот день, помогут улучшить здоровье животных. Иногда для этого выпекали печенье в форме коня, с которым обходили двор.

У кого день ангела сегодня

По новому стилю сегодня именины празднуют: Василий, Михаил, Георгий, Иван, Даниил, Илья, Назар, Николай, Петр.

Кроме этого, по старому стилю 26 ноября день ангела отмечают: Герман, Иоанн.

Какие праздники отмечают в мире

26 ноября в мире отмечают следующие праздники и события:

  • Всемирный день оливкового дерева
  • Международный день сапожника

Кстати, раньше мы писали о том, когда будет День Андрея Первозванного в 2024 году.

А также рассказывали, когда будут важны праздники цикла от Романа до Иордана.

При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, Лунный календарь, Церковный календарь, DayToday, Википедия.

Читайте РБК-Украина в Google News
День ангела Церковный календарь Праздники Традиции
NEWS
Бронь от мобилизации будет работать по-новому: как изменятся правила с декабря
Бронь от мобилизации будет работать по-новому: как изменятся правила с декабря