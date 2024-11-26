Праздник 26 ноября: главные приметы и запреты дня, у кого день ангела
Во вторник 26 ноября церковь почитает память проповедника Алипия, столпника. Также продолжаются запреты Рождественского Поста, которые следует соблюдать для духовного очищения.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, а также о том, кто сегодня празднует день ангела.
Какой сегодня праздник в церковном календаре
Преподобный Алипий Столпник родился в Адрианополе в Пафлогонии, в 522 году. По преданию из церковных книг, во время рождения ребенка вся комната наполнилась Божественным сиянием в знак рождения нового праведника.
В юношеском возрасте, выбрав посвятить жизнь служению Богу, Алипий отправился в Константинополь. Однако святому приснилась святая мученица Евфимия. По ее приказу парень вернулся домой и построил храм на месте заброшенного кладбища.
В течение 53 лет Алипий ревностно проповедовал христианство. Считают, что за это он получил от Бога дар исцелять всевозможные недуги. Однако сам святой провел последние 14 лет жизни в борьбе с тяжелой болезнью, дожив до 118 лет.
Что сегодня нельзя делать
Чтобы не навлечь неудачу, сегодня нельзя:
- беспокоить и дразнить животных
- обижаться, злословить и ссориться
- отправляться в путешествия
- оставаться в должниках
Народные приметы и традиции этого дня
- Если сегодня сильные морозы - зима будет с холодами
- 26 ноября ветер веет с севера - к морозам
- В этот день на растениях иней - в следующем году будет хороший урожай.
- Волки воют близко к селу - придет похолодание
Наши предки в этот день особенно беспокоились о скоте. Верили, что ритуалы, проведённые в этот день, помогут улучшить здоровье животных. Иногда для этого выпекали печенье в форме коня, с которым обходили двор.
У кого день ангела сегодня
По новому стилю сегодня именины празднуют: Василий, Михаил, Георгий, Иван, Даниил, Илья, Назар, Николай, Петр.
Кроме этого, по старому стилю 26 ноября день ангела отмечают: Герман, Иоанн.
Какие праздники отмечают в мире
26 ноября в мире отмечают следующие праздники и события:
- Всемирный день оливкового дерева
- Международный день сапожника
Кстати, раньше мы писали о том, когда будет День Андрея Первозванного в 2024 году.
А также рассказывали, когда будут важны праздники цикла от Романа до Иордана.
При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, Лунный календарь, Церковный календарь, DayToday, Википедия.