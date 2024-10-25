Свято 25 жовтня: що суворо заборонено робити сьогодні, народні прикмети

Сьогодні, 25 жовтня, свято - православні українці вшановують пам’ять святих мучеників Маркіяна і Мартирія за новим церковним календарем. У народі цей день називають Дідівські плачі.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.
Святі мученики Маркіан і Мартирій служили в Константинополі, де були частиною Константинопольського собору. Маркіан виконував обов’язки читця, а Мартирій - іподиякона, обидва працювали як нотарії під керівництвом Святого Патріарха Павла Сповідника.
У той час християнська громада стикалася з небезпекою через єресь Арія, яка спричинила великі чвари в Церкві. Імператор Констанцій, син Константина Великого, також сприйняв цю єресь, а його двір підтримував переслідування православних християн.
Аріани намагалися спокусити Маркіана і Мартирія, пропонуючи їм матеріальні блага та високі посади, але святі залишалися вірними своїй вірі. Коли їхні спроби не увінчалися успіхом, вони погрожували мученикам тортурами та смертю. Проте святі стійко сповідували Православну віру, через що були засуджені до страти.
Перед смертю вони молилися до Господа, висловлюючи радість від того, що віддають свої життя за віру. У 355 році Маркіан і Мартирій прийняли мученицьку смерть, схиливши голови під мечами гонителів. Їх тіла поховали християни, а пізніше, за вказівкою Святителя Іоана Золотоуста, мощі святих перенесли до церкви, де почали відбуватися численні зцілення.
Мученики Маркіан та Мартирій, нотарії (зображення: Вікіпедія)
Згідно віруванням і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:
Також не рекомендується сьогодні багато сміятися, бо вірили, що це принесе сльози в майбутньому. Жінки старалися не плакати, щоб уникнути неприємностей, адже сльози могли примножити біди. Крім цього, не можна у цей день їсти хліб, інакше весь рік буде важким і невдалим.
Цей день в народі відомий як Дідівські плачі, оскільки його присвячують пам'яті померлих предків. Люди вірили, що сьогодні снігопади та дощі є сльозами природи за тими, хто пішов з життя.
Сьогодні іменини святкують: Валерій, Матрона.
За гороскопом люди, які народилися завтра - Скорпіони.
Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них:
Раніше ми розповідали три ймовірних теорії про те, хто насправді написав Біблію.
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Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти ПЦУ, Велика українська енциклопедія, Вікіпедія.