Праздник 25 октября: что строго запрещено делать сегодня, народные приметы

Сегодня, 25 октября, свято - православные украинцы чтят память святых мучеников Маркияна и Мартирия по новому церковному календарю. В народе этот день называют Дедовские плачи.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.
Святые мученики Маркиан и Мартирий служили в Константинополе, где являлись частью Константинопольского собора. Маркиан исполнял обязанности чтеца, а Мартирий - иподиакона, оба работали как нотарии под руководством Святого Патриарха Павла Исповедника.
В то время христианская община сталкивалась с опасностью из-за ереси Ария, повлекшей большие распри в Церкви. Император Констанций, сын Константина Великого, также принял эту ересь, а его двор поддерживал преследование православных христиан.
Арианы пытались соблазнить Маркиана и Мартирия, предлагая им материальные блага и высокие должности, но святые оставались верны своей вере. Когда их попытки не увенчались успехом, они угрожали мученикам пытками и смертью. Однако святые стойко исповедовали Православную веру, из-за чего были приговорены к смертной казни.
Перед смертью они молились Господу, выражая радость от того, что отдают свои жизни за веру. В 355 году Маркиан и Мартирий приняли мученическую смерть, склонив головы под мечами гонителей. Их тела похоронили христиане, а позже, по указанию Святителя Иоанна Златоуста, мощи святых перенесли в церковь, где начали совершаться многочисленные исцеления.
Мученики Маркиан и Мартирий, нотарии (изображение: Википедия)
Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:
Также не рекомендуется сегодня много смеяться, потому что верили, что это принесет слезы в будущем. Женщины старались не плакать, чтобы избежать неприятностей, ведь слезы могли приумножить беды. Кроме того, нельзя в этот день есть хлеб, иначе весь год будет тяжелым и неудачным.
Этот день в народе известен как Дедовские плачи, поскольку он посвящается памяти умерших предков. Люди верили, что сегодня снегопады и дожди являются слезами природы по тем, кто ушел из жизни.
Сегодня именины празднуют: Валерий, Матрона.
За гороскопом люди, родившиеся завтра - Скорпионы.
Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:
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При написании материала были использованы источники: сайты ВЦУ, Большая украинская энциклопедия, Википедия.