Праздник 25 октября: что строго запрещено делать сегодня, народные приметы

Какой сегодня праздник в церковном календаре

Святые мученики Маркиан и Мартирий служили в Константинополе, где являлись частью Константинопольского собора. Маркиан исполнял обязанности чтеца, а Мартирий - иподиакона, оба работали как нотарии под руководством Святого Патриарха Павла Исповедника.

В то время христианская община сталкивалась с опасностью из-за ереси Ария, повлекшей большие распри в Церкви. Император Констанций, сын Константина Великого, также принял эту ересь, а его двор поддерживал преследование православных христиан.

Арианы пытались соблазнить Маркиана и Мартирия, предлагая им материальные блага и высокие должности, но святые оставались верны своей вере. Когда их попытки не увенчались успехом, они угрожали мученикам пытками и смертью. Однако святые стойко исповедовали Православную веру, из-за чего были приговорены к смертной казни.

Перед смертью они молились Господу, выражая радость от того, что отдают свои жизни за веру. В 355 году Маркиан и Мартирий приняли мученическую смерть, склонив головы под мечами гонителей. Их тела похоронили христиане, а позже, по указанию Святителя Иоанна Златоуста, мощи святых перенесли в церковь, где начали совершаться многочисленные исцеления.

Мученики Маркиан и Мартирий, нотарии (изображение: Википедия)

Что нельзя делать сегодня, 25 октября

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:

Конфликтовать и ссориться

Отказывать нуждающимся в помощи

Сплетничать, наговаривать на других.

Также не рекомендуется сегодня много смеяться, потому что верили, что это принесет слезы в будущем. Женщины старались не плакать, чтобы избежать неприятностей, ведь слезы могли приумножить беды. Кроме того, нельзя в этот день есть хлеб, иначе весь год будет тяжелым и неудачным.

Народные приметы и традиции этого дня

С утра густой туман - днем будет тепло

Ярко мерцают звезды - к морозам

Если звезды тусклые - к теплой погоде

Гремит гром - зимой будет тепло

Сильный ветер - будет плохая погода

Выпал и лежит снег - к хорошему урожаю.

Этот день в народе известен как Дедовские плачи, поскольку он посвящается памяти умерших предков. Люди верили, что сегодня снегопады и дожди являются слезами природы по тем, кто ушел из жизни.

У кого день ангела сегодня

Сегодня именины празднуют: Валерий, Матрона.

За гороскопом люди, родившиеся завтра - Скорпионы.

Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня

Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них: