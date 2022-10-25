Свято 25 жовтня: що не можна робити, кого привітати з днем ангела

Під час гонінь на християн трьох чоловіків схопили та привели на суд до правителя. Мучители по черзі питали Прова, Тараха та Андроніка про те, як їх звуть. І кожен з них давав ту саму відповідь: "Я християнин, і це ім'я для мене дорожче, ніж те, що дано батьками".

Трьох мучеників піддавали новим тортурам, але на всіх допитах вони казали, що не бояться смерті, бо оживуть на небі. Зневірившись відвернути християн від віри, правитель велів кинути чоловіків на поживу диким звірам, але хижаки не чіпали їх.

На Андрона Зірочета люди молилися, щоб зірка життя не закотилася за гору. Вважається, що ці небесні тіла дуже впливають на долі людей. З появою нової зірки народжується людина, а зі згасанням – вмирає. Чим яскравіша його зірка, тим щасливішою буде доля.

Народні прикмети 25 жовтня

Багато яскравих зірок на нічному небі – на великий врожай гороху.

Зірки мерехтять білим кольором – до зміни погоди, синім – до снігопаду.

Північний вітер сьогодні дме до похолодання.

Миші та кроти риють нори виходом на південь – до суворої зими.

Червоний місяць вночі віщує сильний вітер.

Якщо на ялині багато шишок, то наступного року буде хороший урожай зернових.

Що сьогодні не можна робити

Не можна голосно сміятися 25 жовтня, щоб не спричинити страшні муки.

Нікого не можна ображати цього дня і тим більше мстити. Того, хто порушить заборону, переслідуватимуть суцільні нещастя.

Якщо у цей день постукають у двері, не можна питати: "Хто там?", щоб не впустити в хату горю.

Сьогодні іменини відзначають власники таких імен : Ян, Тарас, Остап, Микола, Мартін, Максиміліан, Макар, Лаврентій, Кузьма, Іван, Денис, Богдан, Олександр та Домініка.