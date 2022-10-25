Праздник 25 октября: что нельзя делать, кого поздравить с днем ангела

Во время гонений на христиан трех мужчин схватили и привели на суд к правителю. Мучители по очереди спрашивали Прова, Тараха и Андроника о том, как их зовут. И каждый из них давал один и тот же ответ: "Я — христианин, и это имя для меня дороже, чем то, что дано родителями".

Трех мучеников подвергали новым пыткам, но на всех допросах они говорили, что не боятся смерти, потому что оживут на небесах. Отчаявшись отвлечь христиан от веры, правитель велел бросить мужчин на съедение диким зверям, но хищники не трогали их.

На Андрона Звездочета люди молились, чтобы звезда жизни человека не закатилась за гору. Считается, что эти небесные тела оказывают большое влияние на судьбы людей. С появлением новой звезды рождается человек, а с угасанием – умирает. Чем ярче его звезда, тем счастливее будет судьба.

Народные приметы 25 октября

Много ярких звезд на ночном небе - к большому урожаю гороха.

Звезды мерцают белым цветом - к перемене погоды, синим - к снегопаду.

Северный ветер сегодня дует к похолоданию.

Мыши и кроты роют норы выходом на юг - к суровой зиме.

Красная луна ночью предвещает сильные ветра.

Если на ели много шишек, то в следующем году будет хороший урожай зерновых.

Что сегодня нельзя делать

Нельзя громко смеяться 25 октября, чтобы не навлечь на себя страшные муки.

Никого нельзя оскорблять этого дня и уж тем более мстить. Того, кто нарушит запрет, будут преследовать сплошные несчастья.

Если в этот день постучат в дверь, нельзя спрашивать: "Кто там?", Чтобы не впустить в дом горю.

Сегодня именины отмечают владельцы таких имен: Ян, Тарас, Остап, Николай, Мартин, Максимилиан, Макар, Лаврентий, Кузьма, Иван, Денис, Богдан, Александр и Доминика.