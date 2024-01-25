Свято 25 січня: що потрібно зробити, щоб добро до вас повернулося

25 січня віруючі в Україні святкують день пам'яті святителя Григорія Богослова.
Про те, що можна і категорично не можна робити в цей день, його прикмети читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).
Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайт ПЦУ, Місячний календар.
Святого вважають одним із прабатьків християнства. Він жив у ІІІ столітті нашої ери. Григорій мав видатні здібності, але й здобув чудову освіту – він навчався у школах Кесарії Палестинської, Олександрії та Афінах. В Афінах він познайомився і зблизився з Василем Великим. Вони були у дружніх стосунках упродовж життя.
Чим більше добрих справ зробиш цього дня, тим більше шансів на спасіння душі після смерті. Але не можна хвалитися добрими справами, інакше вони не зарахуються.
Сьогодні треба бути обережним зі словами, наші предки вірили, що все, що на Григорія скажеш, справдиться. Особливо це стосується поганих слів. А якщо сьогодні розлили молоко, то незабаром прийде радісна звістка.
Цього дня іменини відзначають Григорій, Мойсей, Борис, Пилип, Олександр та Віталій.
Нещодавно ми ділилися церковним календарем на 2024 рік.
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