Праздник 25 января: что нужно сделать, чтобы добро к вам вернулось

25 января верующие в Украине отмечают день памяти святителя Григория Богослова.
О том, что можно и категорически нельзя делать в этот день, его приметы, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
При подготовке материала использовались источники: сайт ПЦУ, Лунный календарь.
Святого считают одним из прародителей христианства. Он жил в III веке нашей эры. Григорий имел выдающиеся способности, но и получил прекрасное образование – он учился в школах Кесарии Палестинской, Александрии и Афинах. В Афинах он познакомился и сблизился с Василием Великим. Они были в дружеских отношениях на протяжении жизни.
Чем больше добрых дел сделаешь в этот день, тем больше шансов на спасение души после смерти. Но нельзя хвалиться добрыми делами, иначе они не зачтутся.
Сегодня нужно быть осторожным со словами, наши предки верили, что все, что на Григория скажешь, сбудется. Особенно это касается плохих слов. А если сегодня разлили молоко, значит, скоро придет радостная весть.
В этот день именины отмечают Григорий, Моисей, Борис, Филипп, Александр и Виталий.
Недавно мы делились церковным календарем на 2024 год.
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