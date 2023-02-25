Свято 25 лютого: чим особливий цей день зими, що сьогодні не можна робити

Православна церква 25 лютого вшановує пам'ять святого Олексія. У народі свято називається Олексій Рибний.
Що можна і не можна робити в цей день, традиції, прикмети і кого привітати з днем ангела – дізнайтеся нижче з матеріалу Styler.
На Олексія Рибного посівне насіння виносять на мороз для того, щоб воно "загартувалося", проморожувалося. Вважається, що після цього більше зерен дадуть сходи під час посадки. Головне, не забути їх прибрати потім у тепле місце, інакше вони можуть померзнути.
Те саме роблять і з натуральною пряжею. Після того, як вона побуде на холоді, нитка стає рівнішою і не так кучерявиться, а речі з такої нитки довго служать своєму власнику.
За традицією на стіл у цей день ставлять страви із риби. Знахарі та лікарі у це свято позбавляють від переляку. Хвороби такого роду виліковуються народними цілителями дуже успішно.
Сьогодні іменини відзначають власники таких імен: Євген, Антон, Олексій та Марія.
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