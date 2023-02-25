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Свято 25 лютого: чим особливий цей день зими, що сьогодні не можна робити

Яке сьогодні свято (колаж РБК-Україна)
Автор: Styler

Православна церква 25 лютого вшановує пам'ять святого Олексія. У народі свято називається Олексій Рибний.

Що можна і не можна робити в цей день, традиції, прикмети і кого привітати з днем ангела – дізнайтеся нижче з матеріалу Styler.

Традиції цього дня

На Олексія Рибного посівне насіння виносять на мороз для того, щоб воно "загартувалося", проморожувалося. Вважається, що після цього більше зерен дадуть сходи під час посадки. Головне, не забути їх прибрати потім у тепле місце, інакше вони можуть померзнути.

Те саме роблять і з натуральною пряжею. Після того, як вона побуде на холоді, нитка стає рівнішою і не так кучерявиться, а речі з такої нитки довго служать своєму власнику.

За традицією на стіл у цей день ставлять страви із риби. Знахарі та лікарі у це свято позбавляють від переляку. Хвороби такого роду виліковуються народними цілителями дуже успішно.

Народні прикмети цього дня

  • Завірюха чи туман цілий день – до дощового літа.
  • Якщо сніг тане, значить, буде хороше клювання.
  • На небі видно багато зірок – до багатого врожаю.
  • Якщо у цей день не тепліше, ніж у три попередні, то березень видасться теплим.

Що не можна робити у цей день

  • Сьогодні краще не позичати гроші.
  • Не думайте цього дня погано про інших людей.
  • Після заходу сонця 25 лютого не можна ходити в гості.
  • Забороняється займатися тяжкою фізичною працею.

Сьогодні іменини відзначають власники таких імен: Євген, Антон, Олексій та Марія.

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Крім того, дізнайтеся,які церковні свята ми відзначимо у березні 2023 року.

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