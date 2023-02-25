Праздник 25 февраля: чем особенный этот день зимы, что сегодня нельзя делать

Традиции этого дня

На Алексея Рыбного посевные семена выносят на мороз для того, чтобы они "закалялись", промораживались. Считается, что после этого больше зерен дадут всходы при посадке. Главное, не забыть их убрать потом в теплое место, иначе они могут померзнуть.

То же делают и с натуральной пряжей. После того как она побудет на холоде, нить становится ровнее и не так кудрявится, а вещи из такой нитки долго служат своему владельцу.

По традиции на стол в этот день ставят блюда из рыбы. Знахари и лекари в этот праздник избавляют от испуга. Болезни подобного рода излечиваются народными целителями очень успешно.

Народные приметы этого дня

Вьюга или туман целый день – к дождливому лету.

Если снег тает, значит, будет хороший клев.

На небе видно много звезд – к богатому урожаю.

Если в этот день не теплее, чем в три предыдущих, то март выдастся теплым.

Что нельзя делать в этот день

Сегодня лучше не давать взаймы деньги.

Не думайте в этот день плохо о других людях.

После заката 25 февраля нельзя ходить в гости.

Запрещается заниматься тяжелым физическим трудом.

Сегодня именины отмечают владельцы таких имен: Евгений, Антон, Алексей и Мария.