Праздник 25 февраля: чем особенный этот день зимы, что сегодня нельзя делать

Православная церковь 25 февраля чтит память святого Алексея. В народе праздник называется Алексей Рыбный.
Что можно и нельзя делать в этот день, традиции, приметы и кого поздравить с днем ангела – узнайте ниже из материала Styler.
На Алексея Рыбного посевные семена выносят на мороз для того, чтобы они "закалялись", промораживались. Считается, что после этого больше зерен дадут всходы при посадке. Главное, не забыть их убрать потом в теплое место, иначе они могут померзнуть.
То же делают и с натуральной пряжей. После того как она побудет на холоде, нить становится ровнее и не так кудрявится, а вещи из такой нитки долго служат своему владельцу.
По традиции на стол в этот день ставят блюда из рыбы. Знахари и лекари в этот праздник избавляют от испуга. Болезни подобного рода излечиваются народными целителями очень успешно.
Сегодня именины отмечают владельцы таких имен: Евгений, Антон, Алексей и Мария.
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