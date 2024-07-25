Свято 25 липня: що не можна робити в день Анни Холодниці, прикмети
Сьогодні, 25 липня, свято - православні українці вшановують пам’ять святої Анни, матері Пресвятої Богородиці за новим церковним календарем. У народі цей день називають Анна Холодниця.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.
Яке сьогодні свято у церковному календарі
Свята Анна - це бабуся Ісуса Христа. Вона народилася в родині священника, була одружена з Йоакимом, заможним чоловіком.
У ті часи відсутність дітей вважалася великим нещастям, тому подружжя ревно молилося, просячи Бога дарувати їм дитину. Молитви були почуті, і у вже немолодих батьків народилася Свята Діва Марія, яка стала Божим дарунком.
Свята Анна вважається покровителькою жінок і сімей. Вона надає особливий захист вагітним жінкам, які моляться до неї, просячи про легкі пологи та здоров’я для себе і дитини.
Свята Анна, матір Богородиці, шанується як католиками, так і православними. У всьому світі збудовані храми та собори на її честь.
Анна, мати Діви Марії (зображення: Вікіпедія)
Що не можна робити сьогодні, 25 липня
Згідно з віруваннями і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:
- Байдикувати та лінуватися
- Вживати алкогольні напої
- Давати пусті обіцянки.
Також не рекомендується прибирати, прати, займатися ремонтом чи рукоділлям. Дозволяється лише готувати їжу. Окрім цього рекомендується уникати сварок і не вживати поганих слів.
Вільнюська церква святої Анни (фото: Вікіпедія)
Народні прикмети і традиції цього дня
- Зранку замерзла роса - зима буде холодною
- Яка погода до обіду - таким буде грудень, а яка після обіду - січень
- Холодний ранок - до суворої зими
- Багато жолудів на дубі - зима буде теплою
- Немає туману - насувається негода.
У давнину помітили, що з цього дня починає ставати все прохолодніше, а ночі стають довшими. Через це сьогоднішнє свято отримало назву Анна Холодниця.
Ісус, Марія, Анна, Леонардо да Вінчі (фото: Вікіпедія)
У кого день ангела сьогодні
Сьогодні іменини святкують: Макар, Олександр, Ганна, Іраїда.
За гороскопом люди, які народилися сьогодні - Раки.
Які свята ще відзначають в Україні сьогодні
Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них:
- Міжнародний день червоних туфель
- Міжнародний день "Здоров'я, щастя і гіпноз"
- День пошуку нових смаків і запахів
- День зубного техніка
- День кулінарів.
Раніше ми публікували чому в церкві під час молитви хочеться позіхати.
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Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти ПЦУ, Велика українська енциклопедія, Українська Католицька енциклопедія, Sogodni Svyato, Вікіпедія.