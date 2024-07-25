Свято 25 липня: що не можна робити в день Анни Холодниці, прикмети

Сьогодні, 25 липня, свято - православні українці вшановують пам’ять святої Анни, матері Пресвятої Богородиці за новим церковним календарем. У народі цей день називають Анна Холодниця.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.

Яке сьогодні свято у церковному календарі

Свята Анна - це бабуся Ісуса Христа. Вона народилася в родині священника, була одружена з Йоакимом, заможним чоловіком.

У ті часи відсутність дітей вважалася великим нещастям, тому подружжя ревно молилося, просячи Бога дарувати їм дитину. Молитви були почуті, і у вже немолодих батьків народилася Свята Діва Марія, яка стала Божим дарунком.

Свята Анна вважається покровителькою жінок і сімей. Вона надає особливий захист вагітним жінкам, які моляться до неї, просячи про легкі пологи та здоров’я для себе і дитини.

Свята Анна, матір Богородиці, шанується як католиками, так і православними. У всьому світі збудовані храми та собори на її честь.

Анна, мати Діви Марії (зображення: Вікіпедія)

Що не можна робити сьогодні, 25 липня

Згідно з віруваннями і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:

Байдикувати та лінуватися

Вживати алкогольні напої

Давати пусті обіцянки.

Також не рекомендується прибирати, прати, займатися ремонтом чи рукоділлям. Дозволяється лише готувати їжу. Окрім цього рекомендується уникати сварок і не вживати поганих слів.

Вільнюська церква святої Анни (фото: Вікіпедія)

Народні прикмети і традиції цього дня

Зранку замерзла роса - зима буде холодною

Яка погода до обіду - таким буде грудень, а яка після обіду - січень

Холодний ранок - до суворої зими

Багато жолудів на дубі - зима буде теплою

Немає туману - насувається негода.

У давнину помітили, що з цього дня починає ставати все прохолодніше, а ночі стають довшими. Через це сьогоднішнє свято отримало назву Анна Холодниця.

Ісус, Марія, Анна, Леонардо да Вінчі (фото: Вікіпедія)

У кого день ангела сьогодні

Сьогодні іменини святкують: Макар, Олександр, Ганна, Іраїда.

За гороскопом люди, які народилися сьогодні - Раки.

Які свята ще відзначають в Україні сьогодні

Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них: