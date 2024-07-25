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Свято 25 липня: що не можна робити в день Анни Холодниці, прикмети

Четвер 25 липня 2024 06:00
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Свято 25 липня: що не можна робити в день Анни Холодниці, прикмети Церковне свято 25 липня 2024 за новим календарем (фото: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

Сьогодні, 25 липня, свято - православні українці вшановують пам’ять святої Анни, матері Пресвятої Богородиці за новим церковним календарем. У народі цей день називають Анна Холодниця.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.

Яке сьогодні свято у церковному календарі

Свята Анна - це бабуся Ісуса Христа. Вона народилася в родині священника, була одружена з Йоакимом, заможним чоловіком.

У ті часи відсутність дітей вважалася великим нещастям, тому подружжя ревно молилося, просячи Бога дарувати їм дитину. Молитви були почуті, і у вже немолодих батьків народилася Свята Діва Марія, яка стала Божим дарунком.

Свята Анна вважається покровителькою жінок і сімей. Вона надає особливий захист вагітним жінкам, які моляться до неї, просячи про легкі пологи та здоров’я для себе і дитини.

Свята Анна, матір Богородиці, шанується як католиками, так і православними. У всьому світі збудовані храми та собори на її честь.

Свято 25 липня: що не можна робити в день Анни Холодниці, прикмети

Анна, мати Діви Марії (зображення: Вікіпедія)

Що не можна робити сьогодні, 25 липня

Згідно з віруваннями і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:

  • Байдикувати та лінуватися
  • Вживати алкогольні напої
  • Давати пусті обіцянки.

Також не рекомендується прибирати, прати, займатися ремонтом чи рукоділлям. Дозволяється лише готувати їжу. Окрім цього рекомендується уникати сварок і не вживати поганих слів.

Свято 25 липня: що не можна робити в день Анни Холодниці, прикмети

Вільнюська церква святої Анни (фото: Вікіпедія)

Народні прикмети і традиції цього дня

  • Зранку замерзла роса - зима буде холодною
  • Яка погода до обіду - таким буде грудень, а яка після обіду - січень
  • Холодний ранок - до суворої зими
  • Багато жолудів на дубі - зима буде теплою
  • Немає туману - насувається негода.

У давнину помітили, що з цього дня починає ставати все прохолодніше, а ночі стають довшими. Через це сьогоднішнє свято отримало назву Анна Холодниця.

Свято 25 липня: що не можна робити в день Анни Холодниці, прикмети

Ісус, Марія, Анна, Леонардо да Вінчі (фото: Вікіпедія)

У кого день ангела сьогодні

Сьогодні іменини святкують: Макар, Олександр, Ганна, Іраїда.

За гороскопом люди, які народилися сьогодні - Раки.

Які свята ще відзначають в Україні сьогодні

Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них:

  • Міжнародний день червоних туфель
  • Міжнародний день "Здоров'я, щастя і гіпноз"
  • День пошуку нових смаків і запахів
  • День зубного техніка
  • День кулінарів.

Раніше ми публікували чому в церкві під час молитви хочеться позіхати.

Також читайте чому насправді померлим закривають очі та інші забобони про смерть.

Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти ПЦУ, Велика українська енциклопедія, Українська Католицька енциклопедія, Sogodni Svyato, Вікіпедія.

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