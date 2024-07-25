Праздник 25 июля: что нельзя делать в день Анны Холодницы, приметы
Сегодня, 25 июля, праздник - православные украинцы чтят память святой Анны, матери Пресвятой Богородицы по новому церковному календарю. В народе этот день называли Анна Холодница.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.
Какой сегодня праздник в церковном календаре
Святая Анна - это бабушка Иисуса Христа. Она родилась в семье священника, была замужем за Иоакимом, состоятельным мужем.
В те времена отсутствие детей считалось большим несчастьем, поэтому супруги усердно молились, прося Бога даровать им ребенка. Молитвы были услышаны, и у уже пожилых родителей родилась Святая Дева Мария, ставшая Божьим даром.
Святая Анна считается покровительницей женщин и семей. Она предоставляет особую защиту беременным женщинам, которые молятся к ней, прося о легких родах и здоровье для себя и ребенка.
Святая Анна, мать Богородицы, почитается как католиками, так и православными. Во всем мире построены храмы и соборы в ее честь.
Анна, мать Девы Марии (изображение: Википедия)
Что нельзя делать сегодня, 25 июля
Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:
- Бездельничать и лениться
- Употреблять алкогольные напитки
- Давать пустые обещания.
Также не рекомендуется убирать, стирать, заниматься ремонтом или рукоделием. Разрешается только готовить еду. Кроме этого рекомендовали избегать ссор и не употреблять плохих слов.
Вильнюсская церковь святой Анны (фото: Википедия)
Народные приметы и традиции этого дня
- Утром замерзла роса - зима будет холодной
- Какая погода до обеда - таким будет декабрь, а какая после обеда - январь
- Холодное утро - к суровой зиме
- Много желудей на дубе - зима будет теплой
- Нет тумана - надвигается непогода.
В старину заметили, что с этого дня начинает становиться все прохладнее, а ночи становятся длиннее. Поэтому сегодняшний праздник получил название Анна Холодница.
Иисус, Мария, Анна, Леонардо да Винчи (фото: Википедия)
У кого день ангела сегодня
Сегодня именины празднуют: Макар, Александр, Анна, Ираида.
По гороскопу люди, которые родились сегодня - Раки.
Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня
Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:
- Международный день красных туфель
- Международный день "Здоровье, счастье и гипноз"
- День поиска новых вкусов и запахов
- День зубной техники
- День кулинаров.
Раньше мы публиковали почему в церкви во время молитвы хочется зевать.
Также читайте, почему на самом деле умершим закрывают глаза и другие предрассудки о смерти.
При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, Большая украинская энциклопедия, Украинская Католическая энциклопедия, Sogodni Svyato, Википедия.