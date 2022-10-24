Свято 24 жовтня: що не можна робити, щоб не накликати біду

24 жовтня 2022 року церква вшановує пам'ять святого Пилипа. У народі день називали - Пилипів день, Пилипова канитель. Цей день має особливі традиції і заборони.
Що не можна робити, щоб не накликати біду - читайте нижче в матеріалі Styler.
Олександр, Анатолій, Вікторія, Зинаїда, Іларіон, Йосип, Лев, Макар, Моїсей. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
Колись в народі вірили, що 24 жовтня не варто йти на природу, вирушати в ліс та по гриби. Оскільки можна накликати неприємності на себе і на всю сім'ю.
А щоб привернути в дім удачу і любов, треба перед виходом провести спеціальний ритуал: потримати свою кохану людину спочатку за ліву, а потім за праву руку. Тільки після цього можна йти з дому. Вважалося, що таким чином ви можете вберегти свою родину від сварок.
У Пилипів день молоді дівчата просили в молитвах здоров'я та щасливої долі.
День вважається сприятливим для торговців і продавців, а також для фермерів. Сьогодні можна здійснювати великі покупки.
Лінуватися, інакше розгубите всю удачу.
Позичати гроші, сіль, одяг, кухонне приладдя - це до невдачі.
Лишати будинок неприбраним, інакше можна привернути фінансові неприємності. А от прати одяг не можна.
Балуватися з вогнем, інакше це може спровокувати небажані наслідки.
Переїдати - якщо на Пилипа повно в шлунку, то потім буде порожньо в гаманці.
Наші пращури вважали, що якщо народженому 24 жовтня хлопчикові дати ім'я Пилип, то він проживе дуже щасливе життя. В якості талісмана йому слід носити кришталь.
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