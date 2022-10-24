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Свято 24 жовтня: що не можна робити, щоб не накликати біду

Фото: Яке свято 24 жовтня (pixabay)
Автор: Світлана Мащенко

24 жовтня 2022 року церква вшановує пам'ять святого Пилипа. У народі день називали - Пилипів день, Пилипова канитель. Цей день має особливі традиції і заборони.

Що не можна робити, щоб не накликати біду - читайте нижче в матеріалі Styler.

День ангела 24 жовтня святкують:

Олександр, Анатолій, Вікторія, Зинаїда, Іларіон, Йосип, Лев, Макар, Моїсей. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

Традиції свята

Колись в народі вірили, що 24 жовтня не варто йти на природу, вирушати в ліс та по гриби. Оскільки можна накликати неприємності на себе і на всю сім'ю.

А щоб привернути в дім удачу і любов, треба перед виходом провести спеціальний ритуал: потримати свою кохану людину спочатку за ліву, а потім за праву руку. Тільки після цього можна йти з дому. Вважалося, що таким чином ви можете вберегти свою родину від сварок.

У Пилипів день молоді дівчата просили в молитвах здоров'я та щасливої долі.

День вважається сприятливим для торговців і продавців, а також для фермерів. Сьогодні можна здійснювати великі покупки.

Що не можна робити на Пилипа

Лінуватися, інакше розгубите всю удачу.

Позичати гроші, сіль, одяг, кухонне приладдя - це до невдачі.

Лишати будинок неприбраним, інакше можна привернути фінансові неприємності. А от прати одяг не можна.

Балуватися з вогнем, інакше це може спровокувати небажані наслідки.

Переїдати - якщо на Пилипа повно в шлунку, то потім буде порожньо в гаманці.

Прикмети на 24 жовтня

  • Якщо випав сніг і не тане, наступний рік буде врожайним.
  • Місяць сховався за блідим серпанком - чекай негоди і навіть снігу.
  • Якщо дме північний вітер, це віщує похолодання.
  • Якщо вранці туман, то почнеться відлига.
  • Ясне нічне небо - до морозу.
  • Кури на сідало рано сіли або домашня птиця голову під крило ховає - до похолодання.
  • Домашні тварини неспокійно поводяться - до негоди.

Наші пращури вважали, що якщо народженому 24 жовтня хлопчикові дати ім'я Пилип, то він проживе дуже щасливе життя. В якості талісмана йому слід носити кришталь.

Раніше ми писали, яка тварина стане символом року за Східним гороскопом у 2023 році, і що чекає всіх нас.

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