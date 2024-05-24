Свято 24 травня: що сьогодні категорично не можна робити, аби не сумувати до осені

24 травня православні в Україні та всьому світі вшановують церковне свято - день пам'яті преподобного Симеона Стовпника на Дивній горі.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні традиції та заборони цьогоріч, а також про прикмети і хто сьогодні святкує іменини.

Яке сьогодні церковне свято

Преподобний Симеон Стовпник (ілюстрація: Вікіпедія)

Симеон був відомим християнським святим, який провів більшу частину свого життя в молитві та посту, живучи на вершині стовпа. Цей подвиг символізував його прагнення досягти духовної досконалості. Його сувора аскеза та непохитна віра надихали багатьох людей.

Симеон був прикладом для багатьох християн, які бачили в ньому втілення духовної чистоти та самовідданості. Вважається, що його молитви та поради допомагали людям знайти розраду і підтримку в тяжкі часи. Люди з усіх куточків приходили до нього, щоб отримати благословення і мудрі настанови.

Що не можна робити 24 травня

У цей день існують певні заборони та народні прикмети. Більшість із них пов'язані з повір'ями про майбутній урожай та добробут.

Не варто робити це:

виконувати важку фізичну працю, бо вважається, що це може призвести до виснаження і нещасть

переїжджати або здійснювати великі подорожі, адже це може стати причиною несприятливих змін у житті

сваритися і конфліктувати, тому щщо погані слова та вчинки можуть принести невдачі та поганий настрій на тривалий час

Народні прикмети і традиції на 24 травня

На 24 травня існує кілька народних прикмет та традицій:

якщо день сонячний і теплий, то літо буде сухим і врожайним

якщо йде дощ, то до осені буде багато грибів

на це свято також проводять обряди для захисту від нечистої сили та для забезпечення здоров'я худоби

Шипшина (фото: Freepik)

Важливо: сьогодні не рекомендується рвати гілки шипшини, якщо це не для лікувальних настоянок. Інакше стосунки з коханою людиною можуть зіпсуватися, говорять забобони.

За народними прикметами також не можна сумувати і скаржитися на життя - будете сумні до осені.

В народі цей день називали Шипшиновим. Наші пращури вірили, що цей день підходить для творчості та рукоділля. Тому жінки займалися вишиванням або в'язанням.

Хто святкує День ангела 23 травня: Іван, Микита, Семен, Степан (Стефан), Антон, Федір, Олена, Павлина, Антоніна