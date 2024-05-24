Праздник 24 мая: что сегодня категорически нельзя делать, чтобы не унывать до осени
24 мая православные в Украине и всем мире чествуют церковный праздник - день памяти преподобного Симеона Столпника на Дивной горе.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных традициях и запретах этого дня, а также о приметах и кто сегодня празднует именины.
Какой сегодня церковный праздник
Преподобный Симеон Столбник (иллюстрация: Википедия)
Симеон был известным христианским святым, проведшим большую часть своей жизни в молитве и посту, живя на вершине столба. Этот подвиг символизировал его стремление добиться духовного совершенства. Его суровая аскеза и твердая вера вдохновляли многих людей.
Симеон был примером для многих христиан, видевших в нем воплощение духовной чистоты и самоотверженности. Считается, что его молитвы и советы помогали людям найти утешение и поддержку в трудные времена. Люди со всех уголков приходили к нему, чтобы получить благословения и мудрые наставления.
Что нельзя делать 24 мая
В этот день существуют некоторые запреты и народные приметы. Большинство из них связаны с повериями о будущем урожае и благополучии.
Не стоит делать это:
- выполнять тяжелый физический труд, потому что считается, что это может привести к истощению и несчастью
- переезжать или совершать большие поездки, ведь это может стать причиной неблагоприятных изменений в жизни
- ссориться и конфликтовать, потому что плохие слова и поступки могут принести неудачи и плохое настроение на длительное время
Народные приметы и традиции на 24 мая
На 24 мая существует несколько народных примет и традиций:
- если день солнечный и теплый, то лето будет сухим и урожайным
- если идет дождь, то к осени будет много грибов
- на этот праздник также проводят обряды по защите от нечистой силы и для обеспечения здоровья скота
Шиповник (фото: Freepik)
Важно: сегодня не рекомендуется рвать ветки шиповника, если это не для лечебных настоек. Иначе отношения с любимым человеком могут испортиться, подсказывают суеверия.
По народным приметам также нельзя унывать и жаловаться на жизнь - будете грустны до осени.
В народе этот праздник называли шиповников день. Наши предки верили, что этот день подходит для творчества и рукоделия. Поэтому женщины занимались вышиванием или вязанием.
Кто празднует День ангела 23 мая: Иван, Никита, Семен, Степан (Стефан), Антон, Федор, Елена, Павлина, Антонина
Ранее мы писали подробнее обо всех церковных праздниках, которые украинцы будут отмечать в июне.
При написании материала были использованы источники: сайт ПЦУ, Церковный календарь УПЦ.