Свято 24 січня: що категорично не можна робити, у кого день ангела

24 січня православні згадує останнього імператора Риму Феодосія Великого та Антохійського. У народі цей день називають Федосієвим.
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Феодосій Антіохійський народився в багатій сім'ї, але вибрав подвижницький спосіб життя і з юних років залишив рідну домівку. Свій притулок він знайшов поблизу міста Росс, де мешкав у келії.
Феодосій прожив тут довгий час і постійно молився, носив вериги та власяницю. Постійні молитви та пост утихомирили в ньому плотські пристрасті, гнів і погані помисли. Слава про нього почала поширюватися на далекі відстані. До молитов Феодосія почали звертатися не лише прості люди, його почали шанувати навіть розбійники.
Феодосій Великий народився у Каппадокії. Він також вирішив вести подвижницький спосіб життя і, залишивши рідний дім, вирушив до Палестини, де й оселився в печері. У ній прожив 30 років, де безперестанку молився.
У цю дату на Русі обов'язково ходили до лазні. Існує й низка заборон, наприклад, дівчатам не можна милуватися собою.
Предки вірили, що у цей день нечисть морозить повітря. Щоб у будинку не було холодно, добре топили піч, а також тепло одягалися, виходячи надвір. Селяни обов'язково вирушали до лазні, щоб відлякати від себе недуги.
Сьогодні іменини у Володимира, Віталія, Михайла, Миколи, а також Федора.
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