Праздник 24 января: что категорически нельзя делать, у кого день ангела

История этого дня

Феодосий Антиохийский родился в богатой семье, но выбрал подвижнический образ жизни и с юных лет покинул родной дом. Свой приют он нашел вблизи города Росс, где жил в келье.

Феодосий прожил здесь долгое время и постоянно молился, носил вериги и власяницу. Постоянные молитвы и пост усмирили в нем плотские страсти, гнев и плохие помыслы. Слава о нем стала распространяться на далекие расстояния. К молитвам Феодосия стали обращаться не только простые люди, его стали чтить даже разбойники.

Феодосий Великий родился в Каппадокии. Он также решил вести подвижнический образ жизни и, покинув родной дом, отправился в Палестину, где и поселился в пещере. В ней прожил 30 лет, где беспрестанно молился.

В эту дату на Руси обязательно ходили в баню. Существует и ряд запретов, к примеру, девушкам нельзя любоваться собой.

Предки верили, что в этот день нечисть морозит воздух. Чтобы в доме не было холодно, хорошо топили печь, а также тепло одевались, выходя на улицу. Селяне обязательно отправлялись в баню, чтобы отпугнуть от себя недуги.

Главные приметы этого дня:

какая погода 24 января таковым будет и ноябрь;

собака скулит, а кошка ворчит, предки верили, что их хозяин скоро заболеет;

во двор зашла чужая кошка – ждите новость;

24 января в окно стукнула птичка – это известие о смерти;

в глаз попала соринка – значит, скоро потеряете зрение;

утром 24 января идет снег – до трескучих морозов;

в лесу далеко слышно эхо - погода будет морозной;

громко блеют овцы, а также беспокойно ведут себя – будет ненастье.

Что категорически нельзя делать в этот день

Нельзя стричь ногти и волосы, потому что будете весь год в долгах жить.

24 января не выходите на рассвете на улицу.

Не поднимайте платок, который упал на дорогу, потому что назовете на себя беду.

Сегодня именины у Владимира, Виталия, Михаила, Николая, а также Федора.