Свято 24 квітня: що треба зробити, щоб ваша доля стала щасливішою

Про те, які сьогодні прикмети та що категорично не можна робити, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Історія та традиції дня

Мученик Сава належав до готського племені і служив при імператорі Авреліані. За свою хоробрість він досяг високого чину воєводи-стратилата. Змалку Сава був християнином і старанно виконував заповіді Христа. Він допомагав бідним і відвідував у в'язницях християн. За своє чисте та милосердне життя він одержав від Бога дар чудотворства.

Коли імператор дізнався про віру Сави, він вимагав від нього відмови. Але мученик відмовився від своєї віри, підтвердивши це, скинувши військовий пояс.

Саву побили, опалили свічками, кинули в казан зі смолою, але він залишався невразливим. Його муки приголомшили 70 воїнів, які увірували в Христа і були вбиті за це.

Святого Саву закинули в темницю, де під час молитви до нього прийшов Христос, осяявши його світлом Своєї Слави.

Селяни молилися святому за здоров'я та позбавлення від хвороб. Важливо було бути радісним і веселим у цей день, спілкуватися з людьми навколо, щоб ваша доля стала щасливішою.

Головні прикмети дня

Якщо сьогодні дощить або холодно, така сама погода очікується наступні кілька тижнів.

Ясна та тепла погода обіцяла потепління.

Дощова погода передбачала багатий урожай зерна.

Якщо в першій половині дня було тепло, а пізніше похолодало, очікувався багатий врожай меду.

Якщо качки плавали у водоймах, це служило знаком швидкого потепління.

Що суворо не можна робити в цю дату

24 квітня варто утриматися від шумних розваг або інших активностей. Також не рекомендується вживати алкогольні напої. Заборонено сваритися, лаятися і вживати погані слова.

У кого День ангела: Олексій, Валентин, Єлизавета, Леонтій, Станіслав, Фома, Людмила.