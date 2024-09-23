Свято 23 вересня: головні прикмети і заборони дня, у кого день ангела

Яке сьогодні свято у церковному календарі

Захарія та Єлизавета були батьками Івана Хрестителя. Вони жили праведним життям і дотримувалися релігійних традицій. Захарія працював священником у Єрусалимському храмі, але, попри всі свої молитви, подружжя довго не могло мати дітей. Це завдавало їм великого горя. Однак Господь побачив їхню віру і подарував сина.

Іван Хреститель народився у важкі часи. Цар Ірод, боячись загрози від маленького Ісуса, наказав убивати всіх немовлят. Коли Іван народився, вояки Ірода схопили Захарію в храмі, запитуючи про місцеперебування дитини. Священник не видав сина і за це заплатив своїм життям.

Після смерті Захарії Єлизавета також не витримала горя і незабаром померла. Івана залишили виховувати в пустелі. Там він ріс і готувався до своєї важливої місії. Лише тоді, коли він відчув потребу людей, Іван вийшов до них, щоб свідчити про Ісуса Христа.

Народження Іоана, Тінторетто (зображення: Вікіпедія)

Що не можна робити сьогодні, 23 вересня

Згідно віруванням і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:

Сваритися і лихословити

Пліткувати, наговорювати на інших

Приймати важливі рішення

Просити чи давати гроші в борг.

Також не рекомендується жалітися на свою долю у цей день, адже це може привабити нові проблеми.

Народні прикмети і традиції цього дня

Гріє сонце - скоро почнуться дощі

Пішов дощ - ще тиждень буде тепло

Багато ягід на горобині - до суворої зими

На горобині мало ягід - буде мало опадів.

Цього дня віряни збираються на молитву, просячи зцілення від хвороб, зокрема від головного болю. Жінки звертаються з проханнями про вагітність та народження здорової дитини.

У кого день ангела сьогодні

Сьогодні іменини святкують: Андрій, Іван, Микола, Петро, Іраїда, Раїса.

За гороскопом люди, які народилися сьогодні - Терези.

Які свята ще відзначають в Україні сьогодні

Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них: