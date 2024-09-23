Свято 23 вересня: головні прикмети і заборони дня, у кого день ангела

Сьогодні, 23 вересня, свято - православні українці відзначають зачаття чесного славного пророка, Предтечі і Хрестителя Іоана та інших за новим церковним календарем.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.
Захарія та Єлизавета були батьками Івана Хрестителя. Вони жили праведним життям і дотримувалися релігійних традицій. Захарія працював священником у Єрусалимському храмі, але, попри всі свої молитви, подружжя довго не могло мати дітей. Це завдавало їм великого горя. Однак Господь побачив їхню віру і подарував сина.
Іван Хреститель народився у важкі часи. Цар Ірод, боячись загрози від маленького Ісуса, наказав убивати всіх немовлят. Коли Іван народився, вояки Ірода схопили Захарію в храмі, запитуючи про місцеперебування дитини. Священник не видав сина і за це заплатив своїм життям.
Після смерті Захарії Єлизавета також не витримала горя і незабаром померла. Івана залишили виховувати в пустелі. Там він ріс і готувався до своєї важливої місії. Лише тоді, коли він відчув потребу людей, Іван вийшов до них, щоб свідчити про Ісуса Христа.
Народження Іоана, Тінторетто (зображення: Вікіпедія)
Згідно віруванням і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:
Також не рекомендується жалітися на свою долю у цей день, адже це може привабити нові проблеми.
Цього дня віряни збираються на молитву, просячи зцілення від хвороб, зокрема від головного болю. Жінки звертаються з проханнями про вагітність та народження здорової дитини.
Сьогодні іменини святкують: Андрій, Іван, Микола, Петро, Іраїда, Раїса.
За гороскопом люди, які народилися сьогодні - Терези.
Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них:
Раніше ми розказували про Батьківську суботу у вересні - коли згадувати покійних за новим церковним календарем.
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Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти ПЦУ, Велика українська енциклопедія, Вікіпедія.