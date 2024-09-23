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Праздник 23 сентября: главные приметы и запреты дня, у кого день ангела

Церковный праздник 23 сентября 2024 по новому календарю (фото: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

Сегодня, 23 сентября, праздник - православные украинцы отмечают зачатие честного славного пророка, Предтечи и Крестителя Иоанна и других по новому церковному календарю.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.

Какой сегодня праздник в церковном календаре

Захария и Елизавета были отцами Иоанна Крестителя. Они жили праведной жизнью и соблюдали религиозные традиции. Захария работал священником в Иерусалимском храме, но, несмотря на все свои молитвы, супруги долго не могли иметь детей. Это доставляло им большое горе. Однако Господь увидел их веру и подарил сына.

Иоанн Креститель родился в трудные времена. Царь Ирод, опасаясь угрозы от маленького Иисуса, приказал убивать всех младенцев. Когда Иоанн родился, воины Ирода схватили Захарию в храме, спрашивая о местонахождении ребенка. Священник не выдал сына и за это заплатил своей жизнью.

После смерти Захарии Елизавета тоже не выдержала горя и вскоре умерла. Ивана оставили воспитывать в пустыне. Там он рос и готовился к своей важной миссии. Лишь когда он почувствовал потребность людей, Иоанн вышел к ним, чтобы свидетельствовать об Иисусе Христе.

Рождение Иоанна, Тинторетто (изображение: Википедия)

Что нельзя делать сегодня, 23 сентября

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:

  • Ссориться и злословить
  • Сплетничать, наговаривать на других
  • Принимать важные решения
  • Просить или давать деньги взаймы.

Не рекомендуется жаловаться на свою судьбу в этот день, ведь это может привлечь новые проблемы.

Народные приметы и традиции этого дня

  • Греет солнце - скоро начнутся дожди
  • Пошел дождь - еще неделю будет тепло
  • Много ягод на рябине - к суровой зиме
  • На рябине мало ягод - будет мало осадков.

В этот день верующие собираются на молитву, прося исцеления от болезней, в частности, от головной боли. Женщины обращаются с просьбами о беременности и рождении здорового ребенка.

У кого день ангела сегодня

Сегодня именины празднуют: Андрей, Иван, Николай, Петр, Ираида, Раиса.

По гороскопу люди, которые родились сегодня - Весы.

Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня

Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:

  • День города Полтава
  • Международный день против сексуальной эксплуатации и торговли женщинами и детьми
  • Международный день жестовых языков
  • День рождения жевательной резинки
  • День празднования бисексуальности.

Раньше мы рассказывали об отеческой субботе в сентябре - когда вспоминать усопших по новому церковному календарю.

Также читайте, почему на самом деле умершим закрывают глаза и другие суеверия о смерти.

При написании материала были использованы источники: сайты ВЦУ, Большая украинская энциклопедия, Википедия.

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