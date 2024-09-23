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Свято 23 вересня: головні прикмети і заборони дня, у кого день ангела

Понеділок 23 вересня 2024 06:00
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Свято 23 вересня: головні прикмети і заборони дня, у кого день ангела Церковне свято 23 вересня 2024 за новим календарем (фото: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

Сьогодні, 23 вересня, свято - православні українці відзначають зачаття чесного славного пророка, Предтечі і Хрестителя Іоана та інших за новим церковним календарем.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.

Яке сьогодні свято у церковному календарі

Захарія та Єлизавета були батьками Івана Хрестителя. Вони жили праведним життям і дотримувалися релігійних традицій. Захарія працював священником у Єрусалимському храмі, але, попри всі свої молитви, подружжя довго не могло мати дітей. Це завдавало їм великого горя. Однак Господь побачив їхню віру і подарував сина.

Іван Хреститель народився у важкі часи. Цар Ірод, боячись загрози від маленького Ісуса, наказав убивати всіх немовлят. Коли Іван народився, вояки Ірода схопили Захарію в храмі, запитуючи про місцеперебування дитини. Священник не видав сина і за це заплатив своїм життям.

Після смерті Захарії Єлизавета також не витримала горя і незабаром померла. Івана залишили виховувати в пустелі. Там він ріс і готувався до своєї важливої місії. Лише тоді, коли він відчув потребу людей, Іван вийшов до них, щоб свідчити про Ісуса Христа.

Свято 23 вересня: головні прикмети і заборони дня, у кого день ангела

Народження Іоана, Тінторетто (зображення: Вікіпедія)

Що не можна робити сьогодні, 23 вересня

Згідно віруванням і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:

  • Сваритися і лихословити
  • Пліткувати, наговорювати на інших
  • Приймати важливі рішення
  • Просити чи давати гроші в борг.

Також не рекомендується жалітися на свою долю у цей день, адже це може привабити нові проблеми.

Народні прикмети і традиції цього дня

  • Гріє сонце - скоро почнуться дощі
  • Пішов дощ - ще тиждень буде тепло
  • Багато ягід на горобині - до суворої зими
  • На горобині мало ягід - буде мало опадів.

Цього дня віряни збираються на молитву, просячи зцілення від хвороб, зокрема від головного болю. Жінки звертаються з проханнями про вагітність та народження здорової дитини.

У кого день ангела сьогодні

Сьогодні іменини святкують: Андрій, Іван, Микола, Петро, Іраїда, Раїса.

За гороскопом люди, які народилися сьогодні - Терези.

Які свята ще відзначають в Україні сьогодні

Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них:

  • День міста Полтава
  • Міжнародний день проти сексуальної експлуатації та торгівлі жінками і дітьми
  • Міжнародний день жестових мов
  • День народження жувальної гумки
  • День святкування бісексуальності.

Раніше ми розказували про Батьківську суботу у вересні - коли згадувати покійних за новим церковним календарем.

Також читайте чому насправді померлим закривають очі та інші забобони про смерть.

Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти ПЦУ, Велика українська енциклопедія, Вікіпедія.

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Церковний календар Свята
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