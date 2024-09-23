Праздник 23 сентября: главные приметы и запреты дня, у кого день ангела
Сегодня, 23 сентября, праздник - православные украинцы отмечают зачатие честного славного пророка, Предтечи и Крестителя Иоанна и других по новому церковному календарю.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.
Какой сегодня праздник в церковном календаре
Захария и Елизавета были отцами Иоанна Крестителя. Они жили праведной жизнью и соблюдали религиозные традиции. Захария работал священником в Иерусалимском храме, но, несмотря на все свои молитвы, супруги долго не могли иметь детей. Это доставляло им большое горе. Однако Господь увидел их веру и подарил сына.
Иоанн Креститель родился в трудные времена. Царь Ирод, опасаясь угрозы от маленького Иисуса, приказал убивать всех младенцев. Когда Иоанн родился, воины Ирода схватили Захарию в храме, спрашивая о местонахождении ребенка. Священник не выдал сына и за это заплатил своей жизнью.
После смерти Захарии Елизавета тоже не выдержала горя и вскоре умерла. Ивана оставили воспитывать в пустыне. Там он рос и готовился к своей важной миссии. Лишь когда он почувствовал потребность людей, Иоанн вышел к ним, чтобы свидетельствовать об Иисусе Христе.
Рождение Иоанна, Тинторетто (изображение: Википедия)
Что нельзя делать сегодня, 23 сентября
Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:
- Ссориться и злословить
- Сплетничать, наговаривать на других
- Принимать важные решения
- Просить или давать деньги взаймы.
Не рекомендуется жаловаться на свою судьбу в этот день, ведь это может привлечь новые проблемы.
Народные приметы и традиции этого дня
- Греет солнце - скоро начнутся дожди
- Пошел дождь - еще неделю будет тепло
- Много ягод на рябине - к суровой зиме
- На рябине мало ягод - будет мало осадков.
В этот день верующие собираются на молитву, прося исцеления от болезней, в частности, от головной боли. Женщины обращаются с просьбами о беременности и рождении здорового ребенка.
У кого день ангела сегодня
Сегодня именины празднуют: Андрей, Иван, Николай, Петр, Ираида, Раиса.
По гороскопу люди, которые родились сегодня - Весы.
Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня
Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:
- День города Полтава
- Международный день против сексуальной эксплуатации и торговли женщинами и детьми
- Международный день жестовых языков
- День рождения жевательной резинки
- День празднования бисексуальности.
Раньше мы рассказывали об отеческой субботе в сентябре - когда вспоминать усопших по новому церковному календарю.
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При написании материала были использованы источники: сайты ВЦУ, Большая украинская энциклопедия, Википедия.