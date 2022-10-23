Свято 23 січня: чому цей день осені особливий, у кого день ангела

Які головні прикмети цього дня, що не можна робити і хто іменинник - читайте нижче в матеріалі Styler.

Згідно з церковними переказами, Євлампій та Євлампія були братом і сестрою, народилися в III столітті в Нікомідії, розташованій на півострові Мала Азія навпроти міста Константинополь, що знаходився на іншому березі Мармурового моря. Під час масового гоніння християн вони виступили проти римського правителя Максиміліана, який видав наказ знищити віруючих. Євлампія схопили і били розпеченим залізом, після чого відвели до язичницького храму і змушували присягнути богу Марса. Однак Євлампій у язичницькому храмі прочитав християнську молитву.

Особливий цей день тому, що цієї дати стає помітно коротше ночі, а вранці часто бувають заморозки. Наші пращури помітили, якщо у цей день мороз, то весна буде холодною.

Традиційно цього дня знахарки та знахарі починають збирати траву, яка має велику магічну силу – руту. Її розвішують під стелею, і вона охороняє дітей у домі.

Народні прикмети цього дня

Цього дня востаннє у небі утворюються купові хмари.

Якщо на Євлампія морози не стукнуть, ще чотири тижні не буде зими.

Якщо упродовж дня західна частина неба чиста, то дощу не чекай.

Листя на вербі почало знизу жовтіти та облітати – зима буде рання.

Вітер зі сходу чи півночі – до похолодання.

Якщо на березі майже не залишилося листя, то варто чекати на заморозки.

Що не можна робити у цей день

Не можна пити алкоголь

Не можна влаштовувати весілля

У кого сьогодні день ангела

Іменини святкують власники таких імен: Яків, Хома, Степан, Симон, Сергій, Сава, Павло, Кузьма, Кирило, Інокентій, Іларіон, Юхим, Василь, Антон та Андрій.