Праздник 23 января: почему этот день осени особенный, у кого день ангела

Какие главные приметы этого дня, что нельзя делать, и кто именинник - читайте ниже в материале Styler.

Согласно церковным преданиям, Евлампий и Евлампия были братом и сестрой, родились в III веке в Никомидии, расположенной на полуострове Малая Азия напротив города Константинополь, что находился на другом берегу Мраморного моря. Во время массового гонения христиан они выступили против римского правителя Максимилиана, который издал указ уничтожить верующих. Евлампия схватили и били раскаленным железом, после этого отвели в языческий храм и заставляли присягнуть богу Марса. Однако Евлампий в языческом храме прочитал христианскую молитву.

Особенный этот день потому, что в эту дату становится заметно короче ночи, а утром часто бывают заморозки. Наши предки в этот день заготавливали дрова и впервые за осень растапливают печь.

Традиционно в этот день знахарки и знахари начинают собирать траву, которая имеет большую магическую силу – руту. Ее развешивают под потолком, и она охраняет детей, находящихся в доме.

Народные приметы этого дня

В этот день в последний раз в небе образовываются кучевые облака.

Если на Евлампия Зимоуказателя морозы не стукнут, то еще четыре недели не будет зимы.

Если в течение дня западная часть неба чистая, то дождя не жди.

Листья на иве начало снизу желтеть и облетать – зима будет ранняя.

Ветер с востока или севера – к похолоданию.

Если на березе почти не осталось листьев, то стоит ожидать заморозки.

Что нельзя делать в этот день

Нельзя пить алкоголь

Нельзя устраивать свадьбу

У кого сегодня день ангела

Именины празднуют владельцы таких имен: Яков, Фома, Степан, Симон, Сергей, Савва, Павел, Кузьма, Кирилл, Иннокентий, Илларион, Ефим, Василий, Антон и Андрей.