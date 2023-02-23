Свято 23 лютого: чому цей день особливий, у кого день ангела

Традиції цього дня

Православна Церква відзначає пам'ять священномученика Харалампія, який постраждав у 202 році. У народній традиції він вважається захисником від раптової смерті, загибелі без покаяння. Святому моляться про звільнення від такого лиха для себе та своїх рідних.

Святий Прохор (фото: wikipedia.org)

За народними повір'ями, треба розпочати лікування серйозних хвороб - це призведе до вдалого лікування. При цьому варто помолитися святому Прохору Печерському за одужання.

Головні прикмети цього дня

Ворони сидять і чистяться на верхніх гілках дерев – чекайте снігопаду.

Кінь лежить прямо на землі — відчуває потепління.

З дахів звисає сніг і не падає — буде врожай хлібів.

Вдарив мороз чи сильне похолодання – довго не триватиме.

Яскравий місяць на нічному небосхилі — невдовзі почнуться грози.

Сім днів починаючи з 23 лютого стоїть морозна погода — березень буде теплим.

Що не можна робити у цей день

Не варто одягати чорний одяг.

Не треба позичати гроші в борг.

Не слід планувати будь-що.

Не можна чоловікам важко фізично працювати.

23 лютого іменини відзначають власники таких імен: Прохор, Петро, Аркадій, Антон, Акім, Галина, Валентина та Ганна.