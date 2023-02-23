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Свято 23 лютого: чому цей день особливий, у кого день ангела

Фото: Яке сьогодні свято (Getty Images)
Автор: Styler

23 лютого проходить православний день пам'яті святого Прохора Печерського та народне свято Прохор Весновій чи Харлампій.

Що можна і не можна робити в цей день, традиції, прикмети і кого привітати з днем ангела – дізнайтеся нижче з матеріалу Styler.

Традиції цього дня

Православна Церква відзначає пам'ять священномученика Харалампія, який постраждав у 202 році. У народній традиції він вважається захисником від раптової смерті, загибелі без покаяння. Святому моляться про звільнення від такого лиха для себе та своїх рідних.

Святий Прохор (фото: wikipedia.org)

За народними повір'ями, треба розпочати лікування серйозних хвороб - це призведе до вдалого лікування. При цьому варто помолитися святому Прохору Печерському за одужання.

Головні прикмети цього дня

  • Ворони сидять і чистяться на верхніх гілках дерев – чекайте снігопаду.
  • Кінь лежить прямо на землі — відчуває потепління.
  • З дахів звисає сніг і не падає — буде врожай хлібів.
  • Вдарив мороз чи сильне похолодання – довго не триватиме.
  • Яскравий місяць на нічному небосхилі — невдовзі почнуться грози.
  • Сім днів починаючи з 23 лютого стоїть морозна погода — березень буде теплим.

Що не можна робити у цей день

  • Не варто одягати чорний одяг.
  • Не треба позичати гроші в борг.
  • Не слід планувати будь-що.
  • Не можна чоловікам важко фізично працювати.

23 лютого іменини відзначають власники таких імен: Прохор, Петро, Аркадій, Антон, Акім, Галина, Валентина та Ганна.

Також читайте, як правильно називати Сирний тиждень – Масляна, Масниця чи Колодій.

Крім того, дізнайтеся,які церковні свята ми відзначимо у березні 2023 року.

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