Свято 23 лютого: чому цей день особливий, у кого день ангела

23 лютого проходить православний день пам'яті святого Прохора Печерського та народне свято Прохор Весновій чи Харлампій.
Що можна і не можна робити в цей день, традиції, прикмети і кого привітати з днем ангела – дізнайтеся нижче з матеріалу Styler.
Православна Церква відзначає пам'ять священномученика Харалампія, який постраждав у 202 році. У народній традиції він вважається захисником від раптової смерті, загибелі без покаяння. Святому моляться про звільнення від такого лиха для себе та своїх рідних.
Святий Прохор (фото: wikipedia.org)
За народними повір'ями, треба розпочати лікування серйозних хвороб - це призведе до вдалого лікування. При цьому варто помолитися святому Прохору Печерському за одужання.
23 лютого іменини відзначають власники таких імен: Прохор, Петро, Аркадій, Антон, Акім, Галина, Валентина та Ганна.
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