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Праздник 23 февраля: почему этот день особенный, у кого день ангела

Фото: Какой сегодня праздник (Getty Images)
Автор: Styler

23 февраля проходит православный день памяти святого Прохора Печерского и народный праздник Прохор Весновей или Харлампий.

Что можно и нельзя делать в этот день, традиции, приметы и кого поздравить с днем ангела – узнайте ниже из материала Styler.

Традиции этого дня

Православная Церковь отмечает память священномученика Харалампия, пострадавшего в 202 году. В народной традиции он считается защитником от внезапной смерти, гибели без покаяния. Святому молятся об избавлении от такой беды для себя и своих родных.

Святой Прохор (фото: wikipedia.org)

По народным поверьям, нужно приступить к лечению серьезных болезней - к удачному исцелению. При этом стоит помолиться святому Прохору Печерскому о даровании выздоровления.

Главные приметы этого дня

  • Вороны сидят и чистятся на верхних ветвях деревьев — ждите снегопада.
  • Лошадь лежит прямо на земле — потепление чувствует.
  • С крыш свешивается снег и не падает — будет урожай хлебов.
  • Ударил мороз или сильное похолодание — долго не продлится.
  • Яркий месяц на ночном небосклоне — скоро начнутся грозы.
  • Семь дней, начиная с 23 февраля, стоит морозная погода — март будет теплым.

Что нельзя делать в этот день

  • Не стоит надевать черную одежду.
  • Не нужно занимать деньги в долг.
  • Не следует планировать что-либо.
  • Нельзя мужчинам тяжело физически трудиться.

23 февраля именины отмечают владельцы таких имен: Прохор, Петр, Аркадий, Антон, Аким, Галина, Валентина и Анна.

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