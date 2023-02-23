Праздник 23 февраля: почему этот день особенный, у кого день ангела

23 февраля проходит православный день памяти святого Прохора Печерского и народный праздник Прохор Весновей или Харлампий.
Что можно и нельзя делать в этот день, традиции, приметы и кого поздравить с днем ангела – узнайте ниже из материала Styler.
Православная Церковь отмечает память священномученика Харалампия, пострадавшего в 202 году. В народной традиции он считается защитником от внезапной смерти, гибели без покаяния. Святому молятся об избавлении от такой беды для себя и своих родных.
Святой Прохор (фото: wikipedia.org)
По народным поверьям, нужно приступить к лечению серьезных болезней - к удачному исцелению. При этом стоит помолиться святому Прохору Печерскому о даровании выздоровления.
23 февраля именины отмечают владельцы таких имен: Прохор, Петр, Аркадий, Антон, Аким, Галина, Валентина и Анна.
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