Свято 23 липня: головні прикмети і заборони дня, у кого день ангела
Сьогодні, 23 липня, свято - православні українці вшановують пам’ять святих мучеників Трохима, Теофіла та інших за новим церковним календарем.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.
Яке сьогодні свято у церковному календарі
Мученики Трохим, Теофіл та інші жили у III столітті й постраждали за свою віру в Христа під час переслідувань християн у Римській імперії. Переслідування були ініційовані імператором Декієм (правив з 249 по 251 рік) та іншими римськими імператорами, які намагалися відновити поклоніння римським богам і стабільність імперії. Святі мученики загинули в Лікії, що на території сучасної Туреччини.
Трохим і Теофіл були серед тих, хто відкрито сповідував християнство, попри загрозу переслідування. Вони були заарештовані за наказом римського намісника і піддалися жорстоким тортурам, але не зреклися своєї віри. Разом з ними постраждали й інші християни, зокрема Дорімедонт, Сатурнін і Євкарпій, які також зазнали тортур і були страчені, ставши мучениками за віру.
Учеників Трохима, Теофіла та інших, які жили у III столітті й постраждали за свою віру в Христа під час переслідувань християн у Римській імперії. Переслідування були ініційовані імператором Декієм (правив з 249 по 251 рік) та іншими римськими імператорами, які намагалися відновити поклоніння римським богам і стабільність імперії. Святі мученики загинули в Лікії, що на території сучасної Туреччини.
Мученики Трохим, Феофіл і з ними 13 мучеників (зображення: blagovist.church.ua)
Що не можна робити сьогодні, 23 липня
Згідно з віруваннями і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:
- Злословити чи сваритися
- Вживати алкогольні напої
- Відмовляти нужденним у допомозі.
З давніх часів хлопцям, які не мають дівчини, було заборонено ходити до лісу. Вважалося, що в водоймах з’являються русалки, які можуть затягнути юнака на дно. Заборонялося також сумувати і сваритися, інакше це могло призвести до хвороб для вас і ваших близьких.
У сей день селяни вставали до сходу сонця, щоб встигнути виконати всі справи. Було повір'я, що той, хто цього дня байдикує, взимку буде голодувати.
Народні прикмети і традиції цього дня
- Вранці стелиться туман - до великого врожаю гриів
- Дощить - до гарного врожаю
- Зірки яскраві та чіткі - незабаром почнуться сильні дощі
- Ввечері стелиться туман - до спекотної погоди
- Навколо мурашника багато мурах - будуть сонячні дні.
Вважається, що цей день ідеально підходить для фізичної праці: будь-які розпочаті справи обіцяють бути успішними. Якщо калина вже достигла, її починають збирати та заготовляти на зиму.
У кого день ангела сьогодні
Сьогодні іменини святкують: Андрій, Федір, Віталій, Трохим, Ганна.
За гороскопом люди, які народилися сьогодні - Раки.
Які свята ще відзначають в Україні сьогодні
Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них:
- Міжнародний день бла-бла-бла
- Всесвітній день китів і дельфінів
- День кондитерської посипки
- День синдрому Шегрена.
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Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти ПЦУ, Велика українська енциклопедія, Українська Католицька енциклопедія, Sogodni Svyato, Вікіпедія.