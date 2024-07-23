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Свято 23 липня: головні прикмети і заборони дня, у кого день ангела

Вівторок 23 липня 2024 06:00
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Свято 23 липня: головні прикмети і заборони дня, у кого день ангела Церковне свято 23 липня 2024 за новим календарем (фото: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

Сьогодні, 23 липня, свято - православні українці вшановують пам’ять святих мучеників Трохима, Теофіла та інших за новим церковним календарем.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.

Яке сьогодні свято у церковному календарі

Мученики Трохим, Теофіл та інші жили у III столітті й постраждали за свою віру в Христа під час переслідувань християн у Римській імперії. Переслідування були ініційовані імператором Декієм (правив з 249 по 251 рік) та іншими римськими імператорами, які намагалися відновити поклоніння римським богам і стабільність імперії. Святі мученики загинули в Лікії, що на території сучасної Туреччини.

Трохим і Теофіл були серед тих, хто відкрито сповідував християнство, попри загрозу переслідування. Вони були заарештовані за наказом римського намісника і піддалися жорстоким тортурам, але не зреклися своєї віри. Разом з ними постраждали й інші християни, зокрема Дорімедонт, Сатурнін і Євкарпій, які також зазнали тортур і були страчені, ставши мучениками за віру.

Учеників Трохима, Теофіла та інших, які жили у III столітті й постраждали за свою віру в Христа під час переслідувань християн у Римській імперії. Переслідування були ініційовані імператором Декієм (правив з 249 по 251 рік) та іншими римськими імператорами, які намагалися відновити поклоніння римським богам і стабільність імперії. Святі мученики загинули в Лікії, що на території сучасної Туреччини.

Свято 23 липня: головні прикмети і заборони дня, у кого день ангела

Мученики Трохим, Феофіл і з ними 13 мучеників (зображення: blagovist.church.ua)

Що не можна робити сьогодні, 23 липня

Згідно з віруваннями і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:

  • Злословити чи сваритися
  • Вживати алкогольні напої
  • Відмовляти нужденним у допомозі.

З давніх часів хлопцям, які не мають дівчини, було заборонено ходити до лісу. Вважалося, що в водоймах з’являються русалки, які можуть затягнути юнака на дно. Заборонялося також сумувати і сваритися, інакше це могло призвести до хвороб для вас і ваших близьких.

У сей день селяни вставали до сходу сонця, щоб встигнути виконати всі справи. Було повір'я, що той, хто цього дня байдикує, взимку буде голодувати.

Народні прикмети і традиції цього дня

  • Вранці стелиться туман - до великого врожаю гриів
  • Дощить - до гарного врожаю
  • Зірки яскраві та чіткі - незабаром почнуться сильні дощі
  • Ввечері стелиться туман - до спекотної погоди
  • Навколо мурашника багато мурах - будуть сонячні дні.

Вважається, що цей день ідеально підходить для фізичної праці: будь-які розпочаті справи обіцяють бути успішними. Якщо калина вже достигла, її починають збирати та заготовляти на зиму.

У кого день ангела сьогодні

Сьогодні іменини святкують: Андрій, Федір, Віталій, Трохим, Ганна.

За гороскопом люди, які народилися сьогодні - Раки.

Які свята ще відзначають в Україні сьогодні

Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них:

  • Міжнародний день бла-бла-бла
  • Всесвітній день китів і дельфінів
  • День кондитерської посипки
  • День синдрому Шегрена.

Раніше ми публікували чому в церкві під час молитви хочеться позіхати.

Також читайте чому насправді померлим закривають очі та інші забобони про смерть.

Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти ПЦУ, Велика українська енциклопедія, Українська Католицька енциклопедія, Sogodni Svyato, Вікіпедія.

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