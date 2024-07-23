Праздник 23 июля: главные приметы и запреты дня, у кого день ангела

Сегодня, 23 июля, праздник - православные украинцы чтят память святых мучеников Трофима, Теофила и других по новому церковному календарю.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.

Какой сегодня праздник в церковном календаре

Мученики Трофим, Теофил и другие жили в III веке и пострадали за свою веру во Христа во время преследований христиан в Римской империи. Преследования были инициированы императором Декием (правил с 249 по 251 год) и другими римскими императорами, пытавшимися восстановить поклонение римским богам и стабильность империи. Святые мученики погибли в Ликии на территории современной Турции.

Трофим и Теофил были среди открыто исповедовавших христианство, несмотря на угрозу преследования. Они были арестованы по приказу римского наместника и подверглись жестоким пыткам, но не отреклись от своей веры. Вместе с ними пострадали и другие христиане, в частности Доримедонт, Сатурнин и Евкарпий, которые также подверглись пыткам и были казнены, став мучениками за веру.

Учеников Трофима, Теофила и других, живших в III веке и пострадавших за свою веру во Христа во время преследований христиан в Римской империи. Преследования были инициированы императором Декием (правил с 249 по 251 год) и другими римскими императорами, пытавшимися восстановить поклонение римским богам и стабильность империи. Святые мученики погибли в Ликии на территории современной Турции.

Мученики Трофим, Феофил и с ними 13 мучеников (изображение: blagovist.church.ua)

Что нельзя делать сегодня, 23 июля

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:

Злословить или ссориться

Употреблять алкогольные напитки

Отказывать нуждающимся в помощи.

С давних времен ребятам, не имеющим девушки, было запрещено ходить в лес. Считалось, что в водоемах появляются русалки, которые могут затянуть юношу ко дну. Запрещалось также унывать и ссориться, иначе это могло привести к болезням для вас и ваших близких.

В этот день крестьяне вставали к восходу солнца, чтобы успеть выполнить все дела. Было поверье, что тот, кто в этот день бездельничает, зимой будет голодать.

Народные приметы и традиции этого дня

Утром стелется туман - к большому урожаю игр.

Дождь – до хорошего урожая

Звезды яркие и четкие - скоро начнутся сильные дожди

Вечером стелется туман - к жаркой погоде

Вокруг муравейника много муравьев - будут солнечные дни.

Считается, что этот день идеально подходит для физического труда: все начатые дела обещают быть успешными. Если калина уже созрела, ее начинают собирать и заготавливать на зиму.

У кого день ангела сегодня

Сегодня именины празднуют: Андрей, Федор, Виталий, Трофим, Анна.

По гороскопу люди, которые родились сегодня - Раки.

Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня

Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них: