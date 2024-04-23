Свято 23 квітня: що треба зробити, а що категорично заборонено на Юріїв день

23 квітня в православному календарі відзначається День святого Юрія (Георгія) Змієборця, в народі його називають по різному: Юра, Юрій, Юріїв день, Весняний Юрій.
Про те, які сьогодні прикмети та що категорично не можна робити, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
Використані джерела для підготовки матеріалу: сайт ПЦУ, Місячний календар, DayToday.
Вважалося, що Весняний Юрій володіє ключами до літа, якими відчиняє двері, впускаючи в світ тепло. Після цього починається бурхливий ріст трав та зелені, тому кажуть "Юрій землю відмикає".
У ці дні також прилітали ластівки, а з ними наставали перші грози. За народними повір'ями: "Ластівка прилетіла, скоро грім загримить".
Цей день вважається найкращим для посадки теплолюбних огірків, оскільки після Юрія заморозків вже не має бути. На ніч перед 6 травня вивішували вологий рушник. Якщо вранці він висохне - урожай огірків буде багатим.
Також святого Юрія вважають покровителем воїнів та худоби. Йому прийнято молитися за захист від ворогів та за здоров'я близьких.
Олександр, Бенедикт, Валерій, Анатолій, Георгій та Юрій.
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