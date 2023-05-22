Свято 22 травня: що не можна робити на Літнього Миколая, а що - треба обов'язково

22 травня 2023 року відзначається Перенесення мощей Святого Миколая з Мір Лікійських у Барі. В народі це свято називають Весняний, або Літній Миколай. Микола Чудотворець вважається одним з найбільш вагомих православних святих, тому свято має багато традицій і звичаїв.
Що можна і не можна робити в цей день - в матеріалі Styler далі.
Колись до 22 травня закінчували садити картоплю, яку українці цінували не менше хліба.
В давнину в цей день господарі виводили коней у поля на першу пашу. Посеред села священники служили молебні, кроплячи коней перед випасанням освяченою водою. Також існувала традиція їздити верхи на коні в полі, щоб "коней не мучила нечиста сила".
Колись господарі в цей день починали стригти овець. Городники обов'язково висівали гречку. З цього приводу також склалося народне повір'я: "До Миколи не сій гречки і не стрижи овечки!"
Наші предки говорили, що з Миколи Весняного буває ще 12 холодних ранків. 22 травня ранкова роса вважається лікувальною, а трава - особливо корисною. Тому в цей день виводили пастися худобу.
Також існувала цікава традиція проводити "заздравні обіди" (за здоров'я всіх членів родини). Називали їх у народі "нікольщина".
Святий Миколай вважався покровителем моряків. В Україні його особливо шанували козаки, які обов'язково молилися Чудотворцю, перш ніж вирушити в мандрівку морем.
В цей день варто відвідати храм і помолитися Святому Миколаю про любов між подружжям, доброту, душевний спокій. Люди, які не можуть відпустити образи, моляться про прощення кривдника.
У ніч з 21 на 22 травня може приснитися віщий сон. Збудеться він тоді, коли ви повністю його забудете.
Святий Миколай завжди шанувався українцями (монумент святому Миколаю в місті Миколаїв, фото: wikipedia)
Стригти волосся, займатися рукоділлям та й взагалі брати до рук гострі предмети.
Відмовляти в допомозі людині, яка про це попросила - інакше на родину нападуть злидні і нещастя.
Не варто тримати борги до цього дня - це до фінансових негараздів. Якщо комусь щось винні, краще роздати якомога швидше.
У цей день дуже небезпечне море, тому не можна вирушати в плавання. Також не можна плавати в річці.
Не можна в цей день сваритися, лаятися, бажати комусь зла чи кривдити інших.
Після 22 травня не можна садити картоплю, інакше врожаю не буде.
Микола, Христофор, Дімітрій, Василій, Ісайя, Йосип, Олена, Юлія, Роман, Ян.
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