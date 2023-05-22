Праздник 22 мая: что нельзя делать на Летнего Николая, а что - нужно обязательно

22 мая 2023 года отмечается Перенесение мощей Святого Николая из Мир Ликийских в Бари. В народе этот праздник называют Весенний или Летний Николай. Николай Чудотворец считается одним из наиболее значимых православных святых, поэтому праздник имеет много традиций и обычаев.
Что можно и нельзя делать в этот день - в материале Styler дальше.
Когда-то до 22 мая заканчивали сажать картофель, который украинцы ценили не меньше хлеба.
В старину в этот день хозяева выводили лошадей в поля на первый выпас. Посреди села священники служили молебны, окропляя лошадей перед выпасом освященной водой. Также существовала традиция ездить верхом на коне в поле, чтобы "лошадей не мучила нечистая сила".
Когда-то хозяева в этот день начинали стричь овец. Огородники обязательно высевали гречку. По этому поводу также сложилось народное поверье: "До Николая не сей гречки и не стриги овечки!"
Наши предки говорили, что у Николая Весеннего бывает еще 12 холодных утр. 22 мая утренняя роса считается лечебной, а трава - особенно полезной. Поэтому в этот день выводили пастись скот.
Также существовала любопытная традиция проводить "заздравные обеды" (за здоровье всех членов семьи). Называли их в народе "никольщина".
Святой Николай считался покровителем моряков. В Украине его особенно уважали козаки, которые обязательно молились Чудотворцу, прежде чем отправиться в путешествие по морю.
В этот день стоит посетить храм и помолиться Святому Николаю о любви между супругами, доброте, душевном покое. Люди, которые не могут отпустить обиды, молятся о прощении обидчика.
В ночь с 21 на 22 мая может присниться вещий сон. Сбудется он тогда, когда вы его полностью забудете.
Святой Николай всегда почитался украинцами (монумент святому Николаю в городе Николаев, фото: wikipedia)
Стричь волосы, заниматься рукоделием и вообще брать в руки острые предметы.
Отказывать в помощи попросившему об этом человеку - иначе на семью нападут нищета и несчастья.
Не стоит держать долги до этого дня - это к финансовым проблемам. Если кому-то должны, лучше раздать как можно скорее.
В этот день очень опасно море, поэтому нельзя уходить в плавание. Также нельзя плавать в реке.
Нельзя в этот день ругаться, желать кому-нибудь зла или обижать других.
После 22 мая нельзя сажать картошку, иначе урожая не будет.
Николай, Христофор, Димитрий, Василий, Исайя, Иосиф, Елена, Юлия, Роман, Ян.
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