Свято 22 травня: що не можна робити на Літнього Миколая, а що - треба обов'язково

22 травня 2023 року відзначається Перенесення мощей Святого Миколая з Мір Лікійських у Барі. В народі це свято називають Весняний, або Літній Миколай. Микола Чудотворець вважається одним з найбільш вагомих православних святих, тому свято має багато традицій і звичаїв.

Що можна і не можна робити в цей день - в матеріалі Styler далі.

Що треба зробити на Миколая, важливі традиції

Колись до 22 травня закінчували садити картоплю, яку українці цінували не менше хліба.

В давнину в цей день господарі виводили коней у поля на першу пашу. Посеред села священники служили молебні, кроплячи коней перед випасанням освяченою водою. Також існувала традиція їздити верхи на коні в полі, щоб "коней не мучила нечиста сила".

Колись господарі в цей день починали стригти овець. Городники обов'язково висівали гречку. З цього приводу також склалося народне повір'я: "До Миколи не сій гречки і не стрижи овечки!"

Наші предки говорили, що з Миколи Весняного буває ще 12 холодних ранків. 22 травня ранкова роса вважається лікувальною, а трава - особливо корисною. Тому в цей день виводили пастися худобу.

Також існувала цікава традиція проводити "заздравні обіди" (за здоров'я всіх членів родини). Називали їх у народі "нікольщина".

Святий Миколай вважався покровителем моряків. В Україні його особливо шанували козаки, які обов'язково молилися Чудотворцю, перш ніж вирушити в мандрівку морем.

В цей день варто відвідати храм і помолитися Святому Миколаю про любов між подружжям, доброту, душевний спокій. Люди, які не можуть відпустити образи, моляться про прощення кривдника.

У ніч з 21 на 22 травня може приснитися віщий сон. Збудеться він тоді, коли ви повністю його забудете.

Святий Миколай завжди шанувався українцями (монумент святому Миколаю в місті Миколаїв, фото: wikipedia)

Що не можна робити 22 травня

Стригти волосся, займатися рукоділлям та й взагалі брати до рук гострі предмети.

Відмовляти в допомозі людині, яка про це попросила - інакше на родину нападуть злидні і нещастя.

Не варто тримати борги до цього дня - це до фінансових негараздів. Якщо комусь щось винні, краще роздати якомога швидше.

У цей день дуже небезпечне море, тому не можна вирушати в плавання. Також не можна плавати в річці.

Не можна в цей день сваритися, лаятися, бажати комусь зла чи кривдити інших.

Після 22 травня не можна садити картоплю, інакше врожаю не буде.

Прикмети на Миколая

Дощ сьогодні обіцяє дуже сухе літо, а грім - похолодання

Якщо на Миколая йтиме дощ, буде багатий урожай

Якщо жаби почали квакати, буде багатий врожай вівса.

Якщо цвіте вільха, можна сіяти гречку.

Іменинни сьогодні відзначають:

Микола, Христофор, Дімітрій, Василій, Ісайя, Йосип, Олена, Юлія, Роман, Ян.