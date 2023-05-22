Праздник 22 мая: что нельзя делать на Летнего Николая, а что - нужно обязательно

22 мая 2023 года отмечается Перенесение мощей Святого Николая из Мир Ликийских в Бари. В народе этот праздник называют Весенний или Летний Николай. Николай Чудотворец считается одним из наиболее значимых православных святых, поэтому праздник имеет много традиций и обычаев.

Что можно и нельзя делать в этот день - в материале Styler дальше.

Что нужно сделать на Николая, важные традиции

Когда-то до 22 мая заканчивали сажать картофель, который украинцы ценили не меньше хлеба.

В старину в этот день хозяева выводили лошадей в поля на первый выпас. Посреди села священники служили молебны, окропляя лошадей перед выпасом освященной водой. Также существовала традиция ездить верхом на коне в поле, чтобы "лошадей не мучила нечистая сила".

Когда-то хозяева в этот день начинали стричь овец. Огородники обязательно высевали гречку. По этому поводу также сложилось народное поверье: "До Николая не сей гречки и не стриги овечки!"

Наши предки говорили, что у Николая Весеннего бывает еще 12 холодных утр. 22 мая утренняя роса считается лечебной, а трава - особенно полезной. Поэтому в этот день выводили пастись скот.

Также существовала любопытная традиция проводить "заздравные обеды" (за здоровье всех членов семьи). Называли их в народе "никольщина".

Святой Николай считался покровителем моряков. В Украине его особенно уважали козаки, которые обязательно молились Чудотворцу, прежде чем отправиться в путешествие по морю.

В этот день стоит посетить храм и помолиться Святому Николаю о любви между супругами, доброте, душевном покое. Люди, которые не могут отпустить обиды, молятся о прощении обидчика.

В ночь с 21 на 22 мая может присниться вещий сон. Сбудется он тогда, когда вы его полностью забудете.

Святой Николай всегда почитался украинцами (монумент святому Николаю в городе Николаев, фото: wikipedia)

Что нельзя делать 22 мая

Стричь волосы, заниматься рукоделием и вообще брать в руки острые предметы.

Отказывать в помощи попросившему об этом человеку - иначе на семью нападут нищета и несчастья.

Не стоит держать долги до этого дня - это к финансовым проблемам. Если кому-то должны, лучше раздать как можно скорее.

В этот день очень опасно море, поэтому нельзя уходить в плавание. Также нельзя плавать в реке.

Нельзя в этот день ругаться, желать кому-нибудь зла или обижать других.

После 22 мая нельзя сажать картошку, иначе урожая не будет.

Приметы на Николая

Дождь сегодня обещает очень сухое лето, а гром - похолодание.

Если на Николая будет идти дождь, будет богатый урожай.

Если лягушки начали квакать, будет богатый урожай овса.

Если цветет ольха, можно сеять гречку.

Именинны сегодня отмечают:

Николай, Христофор, Димитрий, Василий, Исайя, Иосиф, Елена, Юлия, Роман, Ян.