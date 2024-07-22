Свято 22 липня: що не можна робити в день святої Магдалини, прикмети

Яке сьогодні свято у церковному календарі

Марія Магдалина родом із міста Магдала, що на березі Генісаретського озера, на що вказує її прізвище "Магдалина". Відповідно до Євангелія, Марія була одержима сімома бісами, яких Ісус вигнав із неї. Це символізувало її важкий духовний стан до зустрічі з Христом.

Марія Магдалина стала однією з найближчих послідовниць Ісуса та супроводжувала його під час багатьох проповідей. Разом з іншими жінками вона підтримувала Ісуса і його учнів не тільки морально, але й допомагала забезпечувати їх матеріально.

За переказами свята Марія була свідком розп'яття Ісуса та допомагала з його похованням. Вона також була серед тих жінок, які на третій день після смерті Ісуса пішли до гробу, щоб намастити тіло мученика миром.

Вважається, що вона була першою, кому з'явився воскреслий Христос, і повідомила учням про те, що бачила Господа живим. Після Воскресіння і Вознесіння Христа Марія Магдалина продовжила активно проповідувати Євангеліє.

Існують різні версії про її подальше життя. Одна з них стверджує, що Марія вирушила до Ефесу, де допомагала апостолу Іоанну Богослову. Хоча точні дані про місце й обставини її смерті невідомі, вважається, що вона померла від старості.

Марія Магдалина (зображення: Вікіпедія)

Що не можна робити сьогодні, 22 липня

Згідно з віруваннями і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:

Лихословити, бажати поганого

Відмовляти нужденним у допомозі

Заздрити та пліткувати

Вживати алкогольні напої.

Згідно з повір'ями, у цей день, якщо йде гроза, не рекомендується залишати відчиненими вікна та двері. Вважається, що в цей час нечиста сила може проникнути до оселі.

В давнину існувало повір'я, що роса, зібрана цього дня, має особливі лікувальні властивості. Дівчата обов'язково вмивалися цією росою, щоб зберегти молодість і красу. Однак, щоб роса зберегла свою силу, її потрібно було збирати в срібний посуд.

Католицька ікона Розп'яття з Марією Магдалиною (зображення: Вікіпедія)

Народні прикмети і традиції цього дня

Зранку стелиться туман - буде безвітряна погода

Дощить, але звірі не ховаються - негода швидко мине

Гримить гучний грім - до граду

Комахи ховаються - насувається дощ.

Марія Магдалина здавна вважалася покровителькою жінок, тому до неї зверталися з молитвами за зцілення від різних хвороб, пов'язаних із жіночим здоров'ям.

Також сьогодні жінкам не рекомендується важко працювати, особливо на городі чи в полі.

Явлення воскреслого Христа Марії Магдалині, Олександр Іванов (зображення: Вікіпедія)

У кого день ангела сьогодні

Сьогодні іменини святкують: Михайло, Олексій, Магдалина, Марія.

За гороскопом люди, які народилися сьогодні - Раки.

Які свята ще відзначають в Україні сьогодні

Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них: