Праздник 22 июля: что нельзя делать в день святой Магдалины, приметы

Какой сегодня праздник в церковном календаре

Мария Магдалина родом из города Магдала на берегу Генисаретского озера, на что указывает ее прозвище "Магдалина". Согласно Евангелию, Мария была одержима семью бесами, которых Иисус изгнал из нее. Это символизировало ее тяжелое духовное состояние до встречи со Христом.

Мария Магдалина стала одной из ближайших последовательниц Иисуса и сопровождала его во время многих проповедей. Вместе с другими женщинами она поддерживала Иисуса и его учеников не только морально, но и помогала обеспечивать их материально.

По преданию святая Мария была свидетелем распятия Иисуса и помогала с его погребением. Она также была среди женщин, которые на третий день после смерти Иисуса, пошли ко гробу, чтобы намазать тело мученика миром.

Считается, что она была первой, кому явился воскресший Христос, и сообщила ученикам о том, что видела Господа живым. После Воскресения и Вознесения Христа Мария Магдалина продолжила активно проповедовать Евангелие.

Существуют разные версии о ее дальнейшей жизни. Одна из них утверждает, что Мария отправилась в Эфес, где помогала апостолу Иоанну Богослову. Хотя точные данные о месте и обстоятельствах ее смерти неизвестны, считается, что она скончалась от старости.

Мария Магдалина (изображение: Википедия)

Что нельзя делать сегодня, 22 июля

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:

Злословить, желать плохого

Отказывать нуждающимся в помощи

Завидовать и сплетничать

Употреблять алкогольные напитки.

В этот день, если идет гроза, не рекомендуется оставлять открытыми окна и двери. Считается, что в это время нечистая сила может проникнуть в дом.

В старину существовало поверье, что роса, собранная в этот день, обладает особыми лечебными свойствами. Девушки обязательно умывались этой росой, чтобы сберечь молодость и красоту. Однако чтобы роса сохранила свою силу, ее нужно было собирать в серебряную посуду.

Католическая икона Распятие с Марией Магдалиной (изображение: Википедия)

Народные приметы и традиции этого дня

Утром стелется туман - будет безветренная погода

Дождь, но звери не прячутся - ненастье быстро пройдет

Гремит громкий гром - к граду

Насекомые прячутся - надвигается дождь.

Мария Магдалина издавна считалась покровительницей женщин, поэтому к ней обращались с молитвами за исцеление от различных болезней, связанных с женским здоровьем.

Также сегодня женщинам не рекомендуется тяжело работать, особенно в огороде или в поле.

Явление воскресшего Христа Марии Магдалини, Александр Иванов (изображение: Википедия)

У кого день ангела сегодня

Сегодня именины празднуют: Михаил, Алексей, Магдалина, Мария.

По гороскопу люди, которые родились сегодня - Раки.

Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня

Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них: