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Свято 22 березня: що краще не робити цього дня, у кого день ангела

Яке сьогодні свято (pixabay.com)
Автор: Styler

22 березня за церковним календарем свято Сорока мучеників Севастійських, які постраждали за віру у місті Севастії під час гоніння на християн.

Що можна і не можна робити у цей день, традиції, прикмети та кого привітати з днем ангела – читайте у матеріалі Styler.

Традиції цього дня

Цього дня моляться сорока Севастійським мученикам, щоб їхні рідні чи близькі благополучно закінчили військову службу.

У цей час прилітали перші жайворонки. Саме тому, господині випікали спеціальні булки з вівса або житнього тіста, які формою якраз і нагадують жайворонків. Медом золотять цим птахам крильця та голівки. Вважається, що 22 березня треба роздавати цих жайворонків дітям, є їх самим, щоб птахи прилетіли швидше, адже вони якраз і є вісниками весни.

Головні прикмети цього дня

  • Наші пращури помітили, якщо у цей день мороз, то весна буде холодною.
  • Цього дня вважали лисих чоловіків у селі: скільки нарахують, стільки ще буде морозів.
  • Коли хмарно та мороз, то скоро буде тепло і можна сіяти.
  • Яка погода на Сорок святих, така буде й у Петрівку.
  • Дружно тане сніг - до активної повені та буйних трав.
  • На Сорок святих погода, то на гречку виродка.

Що не можна робити сьогодні:

  • Працювати, навіть виконувати домашню роботу;
  • Позичати великі суми грошей, щоб не накликати на себе безгрошів'я;
  • Лаятися, конфліктувати з кимось і заздрити, щоб не спричинити лихо.

22 березня іменини відзначають власники таких імен: Олександр, Олександра, Олексій, Опанас, Валерій, Дмитро, Іван, Іраклій, Кирило, Леонтій, Михайло, Наталія, Микола, Петро, Сергій, Тарас.

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