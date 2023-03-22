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Праздник 22 марта: что лучше не делать в этот день, у кого день ангела

Какой сегодня праздник (pixabay.com)
Автор: Styler

22 марта по церковному календарю праздник Сорока мучеников Севастийских, пострадавших за веру в городе Севастии во время гонения на христиан.

Что можно и нельзя делать в этот день, традиции, приметы и кого поздравить с днем ангела - читайте в материале Styler.

Традиции этого дня

В этот день молятся сорока Севастийским мученикам, чтобы их родные или близкие благополучно окончили военную службу.

В это время прилетали первые жаворонки. Именно поэтому, хозяйки выпекали специальные булки из овса или ржаного теста, которые по форме как раз и напоминают жаворонков. Медом золотят этим птицам крылышки и головки. Считается, что 22 марта нужно раздавать этих жаворонков детям, есть их самим, чтобы птицы прилетели быстрее, ведь они как раз и являются вестниками весны.

Главные приметы этого дня

  • Если в этот день тепло, то столько дней удержится годная погода, а холодно - быть сорока морозам.
  • В этот день считали лысых мужчин в деревне: сколько насчитают, столько еще будет морозов.
  • Когда облачно и мороз, то скоро будет тепло и можно сеять.
  • Какая погода на Сорок святых, такая будет и в Петровку.
  • Дружно тает снег - к активному наводнения и буйных трав.
  • На Сорок святых погода, то на гречку урода.

Что нельзя делать сегодня:

  • Работать, даже выполнять домашнюю работу;
  • Одалживать крупные суммы денег, чтобы не накликать на себя безденежье;
  • Ругаться, конфликтовать с кем-либо и завидовать, чтобы не навлечь на себя беду.

22 марта именины отмечают владельцы таких имен: Александр, Александра, Алексей, Афанасий, Валерий, Дмитрий, Иван, Ираклий, Кирилл, Леонтий, Михаил, Наталья, Николай, Петр, Сергей, Тарас.

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