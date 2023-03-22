Праздник 22 марта: что лучше не делать в этот день, у кого день ангела

Традиции этого дня

В этот день молятся сорока Севастийским мученикам, чтобы их родные или близкие благополучно окончили военную службу.

В это время прилетали первые жаворонки. Именно поэтому, хозяйки выпекали специальные булки из овса или ржаного теста, которые по форме как раз и напоминают жаворонков. Медом золотят этим птицам крылышки и головки. Считается, что 22 марта нужно раздавать этих жаворонков детям, есть их самим, чтобы птицы прилетели быстрее, ведь они как раз и являются вестниками весны.

Главные приметы этого дня

Если в этот день тепло, то столько дней удержится годная погода, а холодно - быть сорока морозам.

В этот день считали лысых мужчин в деревне: сколько насчитают, столько еще будет морозов.

Когда облачно и мороз, то скоро будет тепло и можно сеять.

Какая погода на Сорок святых, такая будет и в Петровку.

Дружно тает снег - к активному наводнения и буйных трав.

На Сорок святых погода, то на гречку урода.

Что нельзя делать сегодня:

Работать, даже выполнять домашнюю работу;

Одалживать крупные суммы денег, чтобы не накликать на себя безденежье;

Ругаться, конфликтовать с кем-либо и завидовать, чтобы не навлечь на себя беду.

22 марта именины отмечают владельцы таких имен: Александр, Александра, Алексей, Афанасий, Валерий, Дмитрий, Иван, Ираклий, Кирилл, Леонтий, Михаил, Наталья, Николай, Петр, Сергей, Тарас.