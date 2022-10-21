Свято 21 жовтня: яке народне свято відзначають та що категорично не можна робити

21 жовтня у світі відзначають день профілактики йододефіциту, а за православним релігійним календарем церква шанує пам’ять Пелагії Антіохійської.

У що вірили наші предки в цей день та яких прикмет варто дотримуватися - читайте нижче в матеріалі Styler.

Історія дня Пелагії Антіохійської

За життя Пелагія була акторкою. Тому свята Пелагія вважається покровителькою акторок.

За свою любов до прикрас вона отримала прізвисько Маргарита, що означає "перлина". Згодом Пелагія вирішила змінити спосіб життя, перевдяглася у чоловічий одяг, змінила ім'я на Пелагіус, і переїхала в Єрусалим.

Що не можна робити на Пелагею?

Не варто довго красуватися перед дзеркалом і милуватися собою, це обіцяє біди в особистому житті жінкам.

Забороняється пліткувати, інакше всю зиму чекайте неприємностей.

Також не можна байдикувати та розповідати комусь про погані сни до заходу сонця.

Ні в якому разі не можна займатися магією. За проведені обряди та ритуали доведеться розплатитися здоров'ям.

Ходити в ліс в цей день небезпечно. Вважалося, що лісові духи, вирушаючи на зимівлю, можуть забирати з собою людей.

У цей день не рекомендується садити або пересаджувати рослини, інакше вони швидко загинуть.

Сьогодні краще відкласти всі справи в саду (фото: Freepik)

Прикмети на Пелагею

Хмари на Пелагію низько пливуть - до морозу.

Якщо до 21 жовтня з берези не опало все листя, сніг випаде пізно.

Якщо на Пелагію навколо сонця з’являється туманний ореол, то найближчими днями буде суха і ясна погода.

Зірки 21 жовтня яскраво сяють - буде хороша погода, тьмяніють - до негоди.

А ще саме 21 жовтня селяни починали думати про зимовий одяг. Тому намагалися його підлатати або зшити щось нове.

Також слов’яни вірили, що лісом керує дух Ліс Чесний. Він ніколи не показується людям, бо не хоче турбувати без нагальної потреби. Проте йому можна було поскаржитися на інших духів, які загрожують життю і безпеці людини.

Хто святкує іменини?

Серед чоловіків не забудьте привітати Віктора, Володимира, Миколу, Дмитра, Василя, Івана, Павла та Петра.

А з-поміж представниць жіноцтва іменини святкують Таїсія, Тетяна, Пелагія, Єлизавета, Надія та Марія.