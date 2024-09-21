Свято 21 вересня: що суворо заборонено робити сьогодні, народні прикмети

Сьогодні, 21 вересня, свято - православні українці вшановують пам’ять святого апостола Кодрата, а також єпископа Іпатія і пресвітера Андрія за новим церковним календарем.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.

Яке сьогодні свято у церковному календарі

Святий Кодрат був відомий своєю непохитною вірою та силою проповідей, які привели багатьох людей до християнства. Він сміливо руйнував язичницькі храми, знищував ідолів і виганяв демонів молитвами, що викликало ненависть язичників, які почали переслідувати його.

Попри всі муки, святий Кодрат залишався вірним Христу. Його кидали в темниці, закидували камінням і морили голодом, але Божа благодать завжди його підтримувала. Після тривалих випробувань він завершив свій земний шлях, здобувши вічне життя в Небесному Царстві.

Мучеництво св. Кодрата, фреска (зображення: Вікіпедія)

Єпископ Іпатій і пресвітер Андрій жили в VIII столітті в місті Ефес. Обидва навчалися в одному монастирі: Іпатій згодом прийняв чернецтво, а Андрій став священником.

У ті часи імператор Лев Ісаврянин проводив переслідування шанувальників ікон. Іпатій і Андрій відкрито виступили на їхній захист. За це імператор викликав їх на диспут, але, наперекір переконливості святих, їх кинули до в'язниці, намагаючись змусити відмовитися від своїх поглядів. Однак, навіть ув'язнення не зломило їхньої віри, і вони прийняли мученицьку смерть.

Що не можна робити сьогодні, 21 вересня

Згідно віруванням і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:

Сваритися, лихословити

Лінуватися і пліткувати

Брати або давати будь-що у борг.

Також не рекомендується ходити в баню, оскільки це може призвести до проблем зі здоров'ям. Вважається, що цього дня вода має особливу енергію, яка може негативно вплинути на самопочуття.

Народні прикмети і традиції цього дня

Ясна, сонячна погода весь день - до теплої осені

На деревах вже опало листя - зима прийде рано

Мало грибів, але багато горіхів - до суворої зими

На світанку червоне небо - очікуйте на вітер з дощем

На деревах багато павутиння - осінь буде теплою

Багато шишок на ялинках - до гарного врожаю ягід.

У цей день селяни активно готувалися до наступного сезону: удобрювали землю та молотили зерно нового врожаю, створюючи запаси на майбутнє.

У кого день ангела сьогодні

Сьогодні іменини святкують: Андрій, Валентин, Василь, Володимир, Данило, Дмитро, Іван, Йосип, Костянтин, Нестор, Олександр, Петро.

За гороскопом люди, які народилися сьогодні - Діви.

Які свята ще відзначають в Україні сьогодні

Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них: