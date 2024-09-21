Праздник 21 сентября: что строго запрещено делать сегодня, народные приметы
Сегодня, 21 сентября, свято - православные украинцы чтят память святого апостола Кодрата, а также епископа Ипатия и пресвитера Андрея по новому церковному календарю.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.
Какой сегодня праздник в церковном календаре
Святой Кодрат был известен своей твердой верой и силой проповедей, которые привели многих людей в христианство. Он смело разрушал языческие храмы, уничтожал идолов и изгонял демонов молитвами, что вызвало ненависть язычников, начавших преследовать его.
Несмотря на все мучения, святой Кодрат оставался верен Христу. Его бросали в темницу, забрасывали камнями и морили голодом, но благодать Божия всегда его поддерживала. После долгих испытаний он завершил свой земной путь, обретя вечную жизнь в Небесном Царстве.
Мученичество св. Кодрата, фреска (изображение: Википедия)
Епископ Ипатий и пресвитер Андрей жили в VIII веке в городе Эфес. Оба учились в одном монастыре: Ипатий впоследствии принял монашество, а Андрей стал священником.
В те времена император Лев Исаврянин проводил преследование почитателей икон. Ипатий и Андрей открыто выступили в их защиту. За это император вызвал их на диспут, но, наперекор убедительности святых, их бросили в тюрьму, пытаясь вынудить отказаться от своих взглядов. Однако даже заключение не сломило их веры, и они приняли мученическую смерть.
Что нельзя делать сегодня, 21 сентября
Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:
- Ссориться, злословить
- Лениться и сплетничать
- Брать или давать что-либо взаймы.
Также не рекомендуется ходить в баню, поскольку это может привести к проблемам со здоровьем. Считается, что в этот день вода обладает особой энергией, которая может отрицательно повлиять на самочувствие.
Народные приметы и традиции этого дня
- Ясная, солнечная погода весь день - к теплой осени
- На деревьях уже опали листья - зима придет рано
- Мало грибов, но много орехов - к суровой зиме
- На рассвете красное небо - ждите ветра с дождем
- На деревьях много паутины - осень будет теплой
- Много шишек на елках - к хорошему урожаю ягод.
В этот день крестьяне активно готовились к следующему сезону: удобряли землю и молотили зерно нового урожая, создавая запасы на будущее.
У кого день ангела сегодня
Сегодня именины празднуют: Андрей, Валентин, Василий, Владимир, Даниил, Дмитрий, Иван, Иосиф, Константин, Нестор, Александр, Петр.
За гороскопом люди, родившиеся сьогодні - Девы.
Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня
Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:
- День фармацевтического работника
- День изобретателя и рационализатора
- День города Херсон
- День города Кропивницкий
- День города Чернигов
- Международный день красной панды
- Международный день мира
- Всемирный день благодарения
- День хирурга.
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При написании материала были использованы источники: сайты ВЦУ, Большая украинская энциклопедия, Википедия.