Праздник 21 сентября: что строго запрещено делать сегодня, народные приметы

Сегодня, 21 сентября, свято - православные украинцы чтят память святого апостола Кодрата, а также епископа Ипатия и пресвитера Андрея по новому церковному календарю.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.

Какой сегодня праздник в церковном календаре

Святой Кодрат был известен своей твердой верой и силой проповедей, которые привели многих людей в христианство. Он смело разрушал языческие храмы, уничтожал идолов и изгонял демонов молитвами, что вызвало ненависть язычников, начавших преследовать его.

Несмотря на все мучения, святой Кодрат оставался верен Христу. Его бросали в темницу, забрасывали камнями и морили голодом, но благодать Божия всегда его поддерживала. После долгих испытаний он завершил свой земной путь, обретя вечную жизнь в Небесном Царстве.

Мученичество св. Кодрата, фреска (изображение: Википедия)

Епископ Ипатий и пресвитер Андрей жили в VIII веке в городе Эфес. Оба учились в одном монастыре: Ипатий впоследствии принял монашество, а Андрей стал священником.

В те времена император Лев Исаврянин проводил преследование почитателей икон. Ипатий и Андрей открыто выступили в их защиту. За это император вызвал их на диспут, но, наперекор убедительности святых, их бросили в тюрьму, пытаясь вынудить отказаться от своих взглядов. Однако даже заключение не сломило их веры, и они приняли мученическую смерть.

Что нельзя делать сегодня, 21 сентября

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:

Ссориться, злословить

Лениться и сплетничать

Брать или давать что-либо взаймы.

Также не рекомендуется ходить в баню, поскольку это может привести к проблемам со здоровьем. Считается, что в этот день вода обладает особой энергией, которая может отрицательно повлиять на самочувствие.

Народные приметы и традиции этого дня

Ясная, солнечная погода весь день - к теплой осени

На деревьях уже опали листья - зима придет рано

Мало грибов, но много орехов - к суровой зиме

На рассвете красное небо - ждите ветра с дождем

На деревьях много паутины - осень будет теплой

Много шишек на елках - к хорошему урожаю ягод.

В этот день крестьяне активно готовились к следующему сезону: удобряли землю и молотили зерно нового урожая, создавая запасы на будущее.

У кого день ангела сегодня

Сегодня именины празднуют: Андрей, Валентин, Василий, Владимир, Даниил, Дмитрий, Иван, Иосиф, Константин, Нестор, Александр, Петр.

За гороскопом люди, родившиеся сьогодні - Девы.

Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня

Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них: