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Свято 21 лютого: що не можна робити, щоб не винести щастя з дому

Середа 21 лютого 2024 06:00
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Свято 21 лютого: що не можна робити, щоб не винести щастя з дому Яке сьогодні свято (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

21 лютого віряни вшановують пам'ять апостола Тимофія, який був одним із учнів Христа.

Про те, що можна і категорично не можна робити цього дня, його прикмети читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайт ПЦУ, Місячний календар.

Історія та традиції дня

Святий апостол Тимофій, живши у I столітті, народився в Лістрах, Лікаонського міста в Малій Азії. Його віра в Христа народилася під час дива, коли апостол Павло вилікував людину, кульгаючу з народження. Тимофій приєднався до Павла, став його учнем і супутником під час мандрівок для проповіді.

Апостол Павло висловлював найтепліші відчуття до святого Тимофія, часто називаючи його своїм коханим сином у своїх Посланнях і високо оцінюючи його вірність та відданість.

Перед своєю стратою в Римі Павло викликав Тимофія на останнє побачення, висловлюючи йому вдячність та любов.

Тимофій помер смертю мученика. В Ефесі язичники влаштували свято для своїх богів, носячи ідолів по місту. Апостол, намагаючись вплинути на них, взяв участь у бесіді та закликав їх до розсудливості. Проте, злі язичники напали на нього та жорстоко побили. Потім Тимофія волоком вивели по місту і закидали камінням.

Люди в народі називають свято Тимофієм Півзимником, використовуючи його для передбачення залишку зими в залежності від погодних умов.

Традиційно вважалося, що сни, побачені в Тимофіїв день, обов'язково здійсняться.

Що не можна робити у день Тимофія

  • У цей день не можна байдикувати, особливо в тому, що стосується роботи по дому. Тільки сміття краще не виносити - буде нещастя
  • Не можна вирушати в далеку дорогу - буде нещастя.

Головні прикмети цього дня

  • Завірюха на вулиці - така погода буде ще кілька днів;
  • Морозні візерунки на вікнах розташовані кінчиками нагору - морози не відступлять;
  • Чисте небо без хмар - до ранньої весни.

День ангела сьогодні відзначають: Анастасія, Гавриїл, Георгій, Юхим, Іван, Йосип, Леонтій, Макар, Микола, Петро, Тимофій, Яків.

Читайте також, коли святкуватимемо Великдень, Трійцю та Різдво у 2024 році.

Також ми ділилися церковним календарем на лютий 2024 року.

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