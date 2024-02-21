Праздник 21 февраля: что нельзя делать, чтобы не вынести счастья из дома
21 февраля верующие чтят память апостола Тимофея, который был одним из учеников Христа.
О том, что можно и категорично нельзя делать в этот день, его приметы читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
При подготовке материала использовались источники: сайт ПЦУ, Лунный календарь.
История и традиции дня
Святой апостол Тимофей, живший в I веке, родился в Листрах, Ликаонском городе в Малой Азии. Его вера во Христа родилась во время чуда, когда апостол Павел исцелил человека, хромающего с рождения. Тимофей присоединился к Павлу, стал его учеником и спутником во время путешествий для проповеди.
Апостол Павел выражал самые теплые ощущения к святому Тимофею, часто называя его своим любимым сыном в своих Посланиях и высоко оценивая его верность и преданность.
Перед своей казнью в Риме Павел вызвал Тимофея на последнее свидание, выражая ему благодарность и любовь.
Тимофей умер смертью мученика. В Эфесе язычники устроили праздник для своих богов, нося идолов по городу. Апостол, пытаясь повлиять на них, принял участие в беседе и призвал их к благоразумию. Однако злые язычники напали на него и жестоко избили. Затем Тимофея волоком вывели по городу и забросали камнями.
Люди в народе называют праздник Тимофеем Ползимником, используя его для предсказания остатка зимы в зависимости от погодных условий.
Традиционно считалось, что сны, увиденные в Тимофеев день, обязательно сбудутся.
Что нельзя делать в день Тимофея
- В этот день нельзя бездельничать, особенно в том, что касается работы по дому. Только мусор лучше не выносить – будет несчастье
- Нельзя отправляться в дальний путь – будет несчастье.
Главные приметы этого дня
- Вьюга на улице - такая погода будет еще несколько дней;
- Морозные узоры на окнах расположены кончиками вверх – морозы не отступят;
- Чистое небо без облаков – до ранней весны.
День ангела сегодня отмечают : Анастасия, Гавриил, Георгий, Ефим, Иоанн, Иосиф, Леонтий, Макар, Николай, Петр, Тимофей, Иаков.
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