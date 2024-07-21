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Свято 21 липня: що суворо заборонено робити сьогодні, народні прикмети

Церковне свято 21 липня 2024 за новим календарем (фото: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

Сьогодні, 21 липня, свято - православні українці вшановують пам’ять преподобних Симеона Юродивого та Івана, пророка Єзекіїла за новим церковним календарем.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.

Яке сьогодні свято у церковному календарі

Симеон та Івана були сирійцями, жили в VI столітті в місті Едесі. З дитинства  мали тісну дружбу. Відомо, що Симеон був неодружений і жив зі своєю старою матір'ю, тоді як Іван, одружившись, жив із батьком і молодою дружиною. Обидва походили з багатих сімей.

Одного дня вони вирушили до Єрусалима і вступили до монастиря святого Герасима. Після певного часу в монастирі прийняли постриг і почали вести пустельне життя. За переказами, Симеон та Іван прожили в пустелі 29 років, де досягли високого духовного рівня.

Пізніше преподобний Симеон вирішив, що їм слід послужити людям, і вирішив покинути пустельне усамітнення. Його друг, святий Іван, вирішив розділити з ним цей шлях. Тоді Никон, Ігумен монастиря, де вони колись прийняли постриг, відчинив їм ворота, і вони вийшли у світ, готові служити людям.

Слід зазначити, що це Іван став учнем Симеона, наслідуючи його аскетичні практики. Він переймав у свого наставника всі основи монашого життя, дотримуючись суворого посту, молитви та інших аскетичних практик. Іван також володів даром зцілення і прозорливості, що залучало до нього багато людей.

Преподобні Симеон та Іван (зображення: kyrios.org.ua)

Що не можна робити сьогодні, 21 липня

Згідно з віруваннями і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:

  • Сваритися та злословити
  • Вживати алкогольні напої
  • Користуватися гострими предметами.

Також не рекомендується залишати вдома немитий посуд або розкидані речі, адже вважається, що це принесе нещастя в будинок.

Народні прикмети і традиції цього дня

  • Зранку стелиться туман - вдень буде тепло
  • Дощ - буде гарний урожай грибів
  • Злива - до затяжної осені
  • Вночі холодно - зима буде морозною.

Здавна у народі цього дня заведено набирати з джерела воду до сходу сонця. Вважалося, що така вода має особливі цілющі властивості та допомагає позбутися майже всіх хвороб і недугів.

У кого день ангела сьогодні

Сьогодні іменини святкують: Роман, Семен, Георгій, Петро, Євген, Іван, Федір, Ганна.

За гороскопом люди, які народилися сьогодні - Раки.

Які свята ще відзначають в Україні сьогодні

Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них:

  • День працівників металургійної і гірничодобувної промисловості в Україні
  • Міжнародний день нездорової їжі
  • День без купальників.

Раніше ми публікували чому в церкві під час молитви хочеться позіхати.

Також читайте чому насправді померлим закривають очі та інші забобони про смерть.

Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти ПЦУ, Велика українська енциклопедія, Українська Католицька енциклопедія, Sogodni Svyato, Вікіпедія.

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